Espert desmiente vínculo con Spagnuolo y denuncia “operaciones” del kirchnerismo

José Luis Espert negó cualquier vínculo con Diego Spagnuolo y desmintió haberlo presentado a Javier Milei.

Atribuyó los rumores y acusaciones a una “operación política” del kirchnerismo para debilitar la alternativa libertaria.

Señaló que la difusión de los audios de Karina Milei es una forma de advertencia y espionaje político.

Reclamó que cualquier denuncia sobre irregularidades dentro del Gobierno se sostenga ante la Justicia.

Criticó al kirchnerismo y al peronismo como un “monstruo” que busca mantener al país en la miseria y controlar a la población.

Destacó que la filtración de audios y la polémica en ANDIS forman parte de un intento de boicotear al Gobierno de Milei.

El diputado libertario José Luis Espert negó cualquier vínculo con Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelto en la polémica por la difusión de audios en los que se mencionan presuntas coimas que involucran a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

“Esas son cosas que quieren instalar, es parte de esta operación, que yo ‘le enchufé’ a Javier Milei a Spagnuolo. El que dice eso, miente”, afirmó Espert en diálogo con Luis Majul en LN+, rechazando así los rumores sobre su supuesto rol en la presentación del ex funcionario ante el presidente durante la pospandemia. Según el legislador, esos comentarios forman parte de una campaña para desprestigiarlo y debilitar la alternativa libertaria en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

El diputado, que buscará renovar su banca en las próximas elecciones legislativas, consideró que las operaciones de este tipo son históricas en la política argentina. “Si vas para atrás en la historia argentina, cada vez que hubo elecciones críticas que ponían en juego a la mafia peronista y kirchnerista, siempre hubo operaciones contra aquel que podía poner en riesgo a la mafia peronista y kirchnerista. Pasó históricamente”, remarcó.

En este marco, Espert vinculó la difusión de los audios de Karina Milei con una estrategia de “control y advertencia” de parte del kirchnerismo. “Lo que pasó con el audio de Karina Milei es un claro ejemplo. Forma parte de las operaciones para decir, ‘guarda, te estamos espiando’. Sin dudas (es una advertencia), es mafia”, subrayó.

Sobre las grabaciones que involucran a Spagnuolo y presuntos pagos de laboratorios, Espert enfatizó la importancia de que cualquier acusación se sostenga ante la Justicia. “Hay que sostener ahora en la Justicia lo que uno dice o deja trascender en un audio. Guarda porque acá puede estar comprometido en omitir los deberes de funcionario público por no haberlo denunciado en su momento. Hay que ver ahora cómo se justifica eso frente a la Justicia”, señaló.

El legislador también expresó su preocupación por la filtración de audios en la Casa Rosada, donde se escucha a la secretaria general de la Presidencia solicitando mantener la unidad del partido. “Eso sí es un escándalo, que se espíe a funcionarios del nivel del rango de Karina Milei, que se grabe en la Casa Rosada y que se de a conocer, es de por sí gravísimo. Esto merece una investigación judicial y una denuncia de parte del Gobierno. Acá hay cosas encubiertas, no hay dudas”, sostuvo.

Espert vinculó los hechos con un intento más amplio de “boicotear” al Gobierno nacional y frenar lo que describió como un proyecto de país no miserable. “Hay operaciones para impedir que a este Gobierno le vaya bien, para que Argentina siga siendo miserable”, afirmó. A su juicio, quienes denuncien irregularidades dentro del oficialismo deben poder sostener sus acusaciones ante la Justicia, recordando que la evidencia oral o en audios requiere validación judicial.

Finalmente, el diputado libertario enfatizó la amenaza que, según él, representa el kirchnerismo y el peronismo para el país. “Esto demuestra la gravedad del monstruo que tenemos enfrente, que es el kirchnerismo/peronismo, la mafia que ha gobernado a la Argentina. No te van a entregar así nomás el poder para que vos hagas de los argentinos gente erguida sobre sí mismos, que piensa, que discierne. El kirchnerismo necesita zombies, y en eso los han convertido. Frente a ese monstruo todavía somos débiles”, concluyó.

Con estas declaraciones, Espert intenta despegar su imagen de la polémica por la ANDIS, al tiempo que refuerza su discurso de confrontación con el kirchnerismo y resalta la necesidad de mantener la alternativa libertaria como garante de un proyecto de país distinto en la perspectiva electoral de octubre.