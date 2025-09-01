Elecciones en Corrientes: El triunfo de la casta de buenos modales

Por Jorge Levin

Las elecciones en Corrientes y el triunfo de los Váldes no pueden ser tomados como un espejo de lo que sucederá en octubre a nivel nacional. No podemos, bajo ningún concepto, desconocer que Gustavo Váldes viene gobernando desde 2017 la provincia de Corrientes, lo que implica ciertas dinámicas. LLA y Váldes comparten electorado, por lo que en octubre la historia será otra, y es muy posible que Milei arrase literalmente en esta provincia litoraleña.

Los gobernadores que integran Provincias Unidas festejaron el triunfo del hermano de Gustavo Váldes; son los mismos que siempre criticaron el "nepotismo" kirchnerista. Ayer celebraron el "nepotismo" correntino. No es sano que una provincia esté tantos años gobernada por la misma persona, y menos aún que esa persona le pase la posta a su hermano. Esto no es otra cosa que "nepotismo", aunque a muchos no les guste que se diga una verdad tan grande como el río Paraná. Si alguien piensa que la gran mayoría que ayer votó a Váldes no lo hará en octubre por Milei, está muy equivocado. Las elecciones de ayer en Corrientes fueron provinciales y no reflejan el sentir de la sociedad hacia Javier Milei; en octubre será otro el cantar.

Ayer, muchos atribuyeron el triunfo a Provincias Unidas; en realidad, ganó parte de la casta que gobierna Argentina desde hace tantos años. El actual gobernador le pasó la posta a su hermano, seguramente se presentará como senador próximamente, y ya estarán preparando alguna esposa para dentro de unos años. Todo queda en familia en la política de Corrientes.

Que nadie se confunda ni festeje por adelantado. La sociedad sabe lo que tiene que hacer en octubre, y ahí la cosa será diferente. Ayer simplemente ganó la casta de buenos modales

¡Ah, perdón, me olvidaba, el que ganó fue Juan Pablo Váldes, el hermano de Gustavo!