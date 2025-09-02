La Argentina de Milei le sienta bien a Rafaela: récord histórico en su tasa de actividad

Sin duda alguna, desde que asumió la presidencia Milei, el país está lentamente saliendo del desastre que nos dejó el kirchnerismo, que dejó tasas históricas de desocupación y una inflación al borde de convertirse en hiperinflación. Una de las ciudades que más se ha beneficiado a nivel nacional es Rafaela.

La Municipalidad de Rafaela reveló los resultados del relevamiento socioeconómico 2025, que muestran un hito en la ciudad: la tasa de actividad alcanzó el 54,4%, la cifra más alta en la historia de la localidad.

Este aumento indica una mayor participación de la población en el mercado laboral, en sintonía con el proceso de recuperación económica observado en los últimos años.

Desde 2019, cuando la tasa descendió al 48,3%, se ha registrado un crecimiento sostenido, consolidando a Rafaela como un centro de dinamismo productivo y social.

El intendente Leonardo Viotti atribuyó estos logros a las políticas públicas enfocadas en fortalecer la economía local y crear oportunidades de empleo. “Rafaela está demostrando su potencial. Este récord histórico refleja una ciudad en movimiento, que se proyecta y se establece como un modelo de trabajo y producción en la región”, aseguró el mandatario.