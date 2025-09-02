La Convención aprobó dictámenes sobre Régimen Municipal

En la reciente 8ª sesión plenaria de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, se dio un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del marco legal municipal. Esta serie de aprobaciones, que afectan varios artículos fundamentales de la Constitución vigente, no solo es una respuesta necesaria a las demandas contemporáneas, sino que también refleja un compromiso con el desarrollo sostenible y equitativo de nuestras ciudades.

Es destacado que las modificaciones a los artículos 106° y 107°, vinculados al Régimen Municipal, obtuvieron un respaldo sólido con 50 votos a favor y solo 15 en contra. Este apoyo mayoritario es un indicador del consenso general sobre la necesidad de adaptar nuestras estructuras gubernamentales a realidades cada vez más complejas y dinámicas. A su vez, el ajuste del artículo 108° para alinearse con estas reformas muestra un enfoque coherente y cohesionado, a pesar de las abstenciones que indican ciertas inquietudes que deben ser abordadas con claridad en el futuro.

La incorporación de nuevos artículos sobre recursos municipales y el Derecho a la Ciudad, ambos aprobados con resultados similares de 49 a favor y solo 16 en contra, son una afirmación clave de que se está reconociendo el derecho de los ciudadanos a un entorno urbano digno y funcional. En un contexto donde la urbanización continúa creciendo, es imperativo que se establezcan leyes que protejan y promuevan los intereses de las comunidades.

El debate sobre el Ordenamiento Territorial, que fue respaldado con 48 votos a favor, subraya la importancia de una planificación adecuada para el desarrollo urbano. La capacidad de las ciudades para crecer de manera sostenible dependerá de cómo se gestionen estos espacios, y las reformas ahora aprobadas en este ámbito son esenciales para garantizar un entorno armado para el bienestar de todos.

La designación del Papa Francisco como Presidente Honorario de la Convención, impulsada por la convencional Amalia Granata, añade un simbolismo poderoso a este proceso. La figura del Papa, como líder moral y defensor de los derechos humanos, aporta un halo de legitimidad y aspiración a las reformas que se están implementando. Tal decisión también abre la puerta a una sensibilización más profunda sobre los desafíos sociales que enfrenta nuestra comunidad.

Si bien el enfoque del pleno ha sido, en general, positivo, es crucial que en las futuras sesiones se aborden las preocupaciones de aquellos que votaron en contra o se abstuvieron. Esta es una oportunidad única para fortalecer nuestra democracia y garantizar que las reformas no solo sean la voz de una mayoría, sino un reflejo verdadero de las necesidades de todos los ciudadanos de Santa Fe.

En conclusión, la aprobación de las reformas en la Convención Reformadora representa un paso audaz hacia la construcción de un marco más inclusivo y eficiente para nuestra sociedad. Es fundamental seguir trabajando en unidad y con un enfoque claro hacia el bienestar urbano, manteniendo siempre la escucha activa a las distintas voces que conforman este diverso ecosistema social.