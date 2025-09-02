El gobernador Pullaro aborda la economía y la seguridad en Santa Fe Business Forum 2025

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este lunes en la inauguración del Santa Fe Business Forum 2025, un evento que reúne a empresarios argentinos y de países vecinos para coordinar acciones comerciales. Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y otros funcionarios, Pullaro ofreció una conferencia de prensa en la que abordó preocupaciones sobre la política económica nacional.

El gobernador expresó su “gran preocupación” por las recientes subas en la tasa de interés impuestas por el gobierno nacional, que, según afirmó, afectan la capacidad de producción. “Para producir necesitamos que se estabilice la tasa de interés. Una persona que se financia termina haciéndolo a un 70%. La estabilidad de la macroeconomía es clave para reducir la inflación y el riesgo país, de lo contrario, Argentina no sera competitiva”, advirtió.

En cuanto a la situación de la violencia en Rosario, Pullaro informó que los índices delictivos han disminuido en comparación con los años anteriores, señalando que actualmente son semejantes a la media nacional. “Hace dos años, teníamos tasas de violencia que triplicaban la media nacional. La reducción actual es resultado de un esfuerzo político y de un análisis de inteligencia criminal”, explicó.

El gobernador añadió que a pesar de la disminución de la violencia, las organizaciones criminales continúan activas. “No hemos erradicado la violencia, pero seguimos en el camino correcto”, afirmó, y destacó que la pacificación de la ciudad permitirá avanzar en la reconstrucción a través de grandes inversiones públicas, lo que tendrá un impacto significativo en la economía local.