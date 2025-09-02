El pueblo de Buenos Aires donde nada es lo que parece

La provincia de Buenos Aires cuenta con una enorme oferta cultural, con atractivos turísticos únicos en la región. En González Catán, por ejemplo, se encuentra Campanópolis, un parque temático que funciona como una especie de aldea medieval abierta al público. Algo casi tan raro y auténtico como eso es lo que ocurre en Iriarte, un pueblito a 350 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que funciona un gigantesco museo que recrea fielmente cómo era la vida rural en el siglo XX.

Se trata del increíble Museo Iriarte, ubicado en un predio de tres hectáreas en el medio de esa localidad bonaerense de aproximadamente 850 habitantes estables. Es prácticamente un pueblo dentro de otro pueblo, con la particularidad de que todos sus locales comerciales están totalmente vacíos, pero abiertos y equipados como hace 80 años sin nadie que los atienda ni clientes que compren. El lugar cuenta con una estación de tren que jamás recibió pasajeros, una escuela que nunca tuvo alumnos y hasta con una desértica línea de subte.

Museo Iriarte, el pueblo dentro de otro pueblo

Con un proceso que se inició en 1988, Oscar Marzol, un lugareño y emprendedor, comenzó a rescatar antiguos comercios de otras localidades y a devolverles la vida en este pueblo imaginario que él mismo creó. El Museo Iriarte empezó en una casona de fines del siglo XIX. A partir de allí se hicieron las remodelaciones y construcciones de galpones, casas y dependencias que conforman un pequeño poblado dentro del propio museo.

En el predio el visitante se puede encontrar con una tintorería, una relojería repleta de relojes en su vidriera como si actualmente estuviera abierta, una panadería, una imprenta, una clínica y hasta una pulpería en la que se puede frenar a tomar un trago o un café con pastelería. El lugar, como cualquier otro pueblo, cuenta con una plaza central y hasta con un edificio destinado para una municipalidad ficticia. Además, en los alrededores hay varios galpones en los que se exponen autos de colección de principios del siglo pasado, así como objetos antiguos y maquinaria agropecuaria.

En otro sector del Museo Iriarte se puede visitar un atractivo interactivo para conocer diversos métodos de extracción de agua. Dentro de la parte ferroviaria hay una réplica de una estación que jamás recibió un tren, vías, una locomotora de 1905 y hasta uno de los viejos vagones de madera de la Línea A de Subte que quedó fuera de servicio en 2013.

Este museo único en su tipo exhibe una réplica del Jagüel de Abbott, un histórico pozo que fue fundamental para las tropas del General Lavalle en 1828, ya que fue el único lugar que les proporcionó agua mientras perseguían a Manuel Dorrego.

Cómo llegar y cuánto cuesta visitar el Museo Iriarte

Según la información disponible en su sitio web, el Museo Iriarte abre sus puertas los sábados, domingos y feriados entre las 14 y las 18. Los menores de 10 años pueden ingresar gratis, mientras que los mayores de 18 años deben abonar 14.000 pesos para poder pasear por el predio. Los jubilados, en cambio, pagan la mitad del valor del ticket. Los visitantes son recibidos con un guía, quien los acompaña en el recorrido por los espacios al aire libre y por las distintas dependencias.

Para llegar a Iriarte desde la Ciudad de Buenos Aires se toma la Ruta Nacional 7 en dirección a Junín. Luego, en cercanías de esa ciudad, se continúa por la Ruta Nacional 188 hacia General Pinto. Desde allí, se accede a Iriarte por la Ruta Provincial 68, recorriendo aproximadamente 350 kilómetros en total.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.