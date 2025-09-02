Eliminatorias: Messi se despide y Sudamérica define sus últimos pasajes al Mundial

Con 38 años, Lionel Messi tendrá este jueves su despedida de las Eliminatorias sudamericanas ante el público argentino. El capitán de la Selección enfrentará a Venezuela en el Monumental en lo que será su último encuentro oficial en el país por esta competencia.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará”, confesó el astro rosarino días atrás.

Messi deja su huella: máximo goleador histórico de la Selección argentina en Eliminatorias (34 tantos en 72 partidos) y con cinco clasificaciones mundialistas consecutivas desde Sudáfrica 2010. Aún no confirmó si estará en el Mundial 2026, lo que lo convertiría en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.

La definición del clasificatorio

La Conmebol atraviesa su penúltima fecha con tres pasajes directos aún disponibles y un repechaje intercontinental en disputa. Argentina (35), Ecuador (25) y Brasil (25) ya tienen asegurada su plaza en Norteamérica 2026. Paraguay y Uruguay (24 puntos cada uno) y Colombia (22) aparecen bien posicionados.

Una victoria de la Albiceleste frente a la Vinotinto garantizaría la clasificación de los tres perseguidores, incluso sin importar sus propios resultados. Un empate también alcanzaría para que Celeste y guaraníes saquen boleto.

En cambio, Venezuela (18) y Bolivia (17) pelean por mantener viva la ilusión del repechaje, mientras que Perú (12) depende de un milagro. Chile (10) quedó eliminado.

El Monumental de fiesta y la Vinotinto al límite

Con más de 80 mil almas en Núñez, la Selección argentina buscará regalarle un triunfo a Messi en su adiós de Eliminatorias. Pero enfrente estará Venezuela, que sueña con su primera clasificación mundialista aunque se juega el todo por el todo: una derrota la dejaría prácticamente sin chances.

Uruguay, Paraguay y Colombia, al borde del festejo

La Celeste de Marcelo Bielsa recibirá en Montevideo a Perú, que llega sin respuestas. Pese a bajas importantes por lesiones y suspensiones, todo apunta a que Uruguay logrará su sexta clasificación en este siglo. “Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría: deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos”, se sinceró el entrenador.

En Asunción, el Paraguay de Gustavo Alfaro enfrentará a Ecuador con la chance de volver a un Mundial tras 16 años de ausencia. Por su parte, Colombia, liderada por Luis Díaz, se medirá con Bolivia en Barranquilla. Los cafeteros buscan su tercera clasificación mundialista desde 2010.

Brasil sin Neymar ni Vinícius

El Brasil de Carlo Ancelotti, ya clasificado, recibirá a Chile en el Maracaná. Sin Rodrygo, Vinícius Jr. ni Neymar, el equipo igualmente es amplio favorito.

“Con Neymar no hacen falta pruebas. Todo el mundo lo conoce. Tiene que estar bien físicamente para ayudarnos en el Mundial”, explicó Ancelotti.

Cronograma de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17 - Jueves 4 de septiembre

20.30 Uruguay - Perú

20.30 Colombia - Bolivia

20.30 Paraguay - Ecuador

20.30 Argentina - Venezuela

21.30 Brasil - Chile

Fecha 18 - Martes 9 de septiembre

20.00 Ecuador - Argentina

20.30 Perú - Paraguay

20.30 Venezuela - Colombia

20.30 Bolivia - Brasil

20.30 Chile - Uruguay

