Neymar contradijo a Ancelotti y aclaró por qué no fue convocado

En medio de la antesala a la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Brasil vive un foco de controversia.

La convocatoria de Carlo Ancelotti sorprendió al dejar afuera a Vinicius, Rodrygo y, especialmente, a Neymar Jr., quien según el italiano no fue citado por problemas físicos.

Neymar dio su versión

Tras el empate 0-0 de Santos frente a Fluminense por la fecha 21 del Brasileirao, Neymar salió al cruce de las declaraciones de Ancelotti. “Fue un edema muscular, algo incómodo, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día. Me van a venir bien todos los entrenamientos con mi equipo estos días para recuperarme”, aseguró el delantero.

Luego, añadió: “Si me quedé fuera es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física, es una decisión del entrenador. Lo respeto, estoy fuera y ahora me tocará apoyar a la Selección”.

El histórico jugador, que rompió una racha negativa jugando seis partidos consecutivos por primera vez en tres años, sigue lidiando con molestias físicas leves, pero insiste en que estas no fueron la razón de su exclusión.

Brasil y los próximos desafíos

La selección brasileña, ya clasificada y tercera en la tabla de las Eliminatorias, recibirá a Chile el jueves 4 de septiembre en el Maracaná a las 21:30. Luego viajará a La Paz para enfrentar a Bolivia el martes 9, a las 20:30 en el estadio Municipal De El Alto.

Con Neymar fuera por decisión técnica, Ancelotti deberá reorganizar su ofensiva para mantener a la Verdeamarela como candidata firme al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fuente: 442