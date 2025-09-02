Marcelo Tinelli reapareció en medio de la crisis en San Lorenzo y anticipó su regreso

En medio de la crisis institucional que atraviesa San Lorenzo, Marcelo Tinelli volvió a aparecer públicamente y encendió la discusión política interna del club. El ex presidente utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes en los que apuntó contra “los hipócritas”, habló de caos dirigencial y dejó abierta la posibilidad de un pronto regreso.

Las contundentes historias de Instagram de Tinelli sobre San Lorenzo

“Voy a volver muy pronto a San Lorenzo, más pronto de lo que algunos esperan. Viendo tanto caos institucional, quiero ayudar al club de alguna manera”, escribió el conductor televisivo, quien hasta hace un tiempo negaba cualquier intención de regresar a la vida política azulgrana.

Lejos de aclarar en qué rol lo haría, sí dejó en claro su malestar con algunos sectores: “Hay gente muy ingrata y sin memoria. Prefiero volver a mi Tierra Santa cuando hable y aclare algunas cosas”, deslizó en sus publicaciones

En medio de esos mensajes, Tinelli también hizo una referencia personal. Contó que su hijo menor, “Lolito”, cumplió su sueño de asistir al clásico frente a Huracán gracias a la invitación de la barra brava de San Lorenzo, la Gloriosa Butteler. “Fue con un amigo mío que lo invitó y con la invitación de la gloriosa Butteler. Fue un sábado de enorme alegría para él y para mí”, señaló.

Y cerró con un mensaje de agradecimiento: “Gracias Fran y a todos los cuervos de la Gloriosa Butteler por recibirlo con tanto amor. Era su sueño”.

Fuente: 442