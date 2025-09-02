Juana Repetto contó el problema de salud que tuvo tras anunciar su embarazo: “El cuerpo me exigió frenar”

Tras anunciar su embarazo que la tomó muy de sorpresa, Juana Repetto le contó a su comunidad de Instagram que tuvo un pequeño problema de salud.

Obviamente, la mediática vinculó lo que le pasó al shock que le significó, en las últimas semanas, mudarse con sus hijos y enfrentar la noticia del nuevo bebé que tendrá.

Con la voz notablemente congestionada, Repetto se dirigió a sus followers. “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe. Después tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal. Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, definió.

La mediática recordó que el domingo se despertó cerca de las tres de la madrugada toda transpirada y sobresaltada, porque se quedó dormida mirando la televisión con sus nenes.

“Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque", remarcó.

La hija de Reina Reech vinculó su recaída a la mudanza, también, como una de las razones por las que tuvo el pequeño sobresalto del que ya se repuso. “El cuerpo me exigió frenar”, agregó.

Fuente: TN