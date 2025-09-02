Estatales tendrán un aumento escalonado y un salario mínimo garantizado de $700.000 desde diciembre

El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el Decreto N° 1876/2025 mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo N° 03/2025 de la Paritaria Central, alcanzado entre el Poder Ejecutivo provincial y los sindicatos ATE y UPCN. El entendimiento establece un incremento salarial del 7% para los agentes de la administración pública en el segundo semestre del año.

Detalles del aumento salarial

El decreto fija que el aumento se aplicará de manera escalonada sobre los haberes de junio 2025:













1,5% en julio

1,5% en agosto

1% en septiembre

1% en octubre

1% en noviembre

1% en diciembre

Además, se garantiza que el incremento no sea inferior a $40.000 netos de bolsillo desde julio, y a $70.000 desde octubre, a través de sumas fijas no remunerativas y no bonificables.

Nuevos pisos salariales

El decreto también establece que ningún agente provincial perciba un salario de bolsillo inferior a:

$664.600 en julio

$674.421 en agosto



$680.969 en septiembre

$687.517 en octubre

$694.065 en noviembre

$700.612 en diciembre

Otros beneficios acordados

Entre los puntos destacados del acuerdo se incluyen:

Incremento de la asignación “Incentivo Laboral” desde el 1° de julio.

Mejora en los sueldos básicos de la Administración Provincial de Impuestos, Catastro, Fiscalía de Estado, Talleres Gráficos Provinciales y ENRESS.

Actualización de los montos de presentismo, falla de caja y viáticos.

Extensión de los aumentos a jubilados y pensionados provinciales a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El acuerdo fue firmado el 11 de agosto de 2025 y luego ratificado por ATE y UPCN los días 13 y 14 del mismo mes. La homologación del decreto permite su aplicación efectiva en los haberes de los trabajadores estatales.

