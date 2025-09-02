Córdoba será epicentro del debate industrial: la UIA presenta su “Decálogo para un nuevo contrato productivo”

La UIA eligió Córdoba para conmemorar el Día de la Industria y presentar su “Decálogo para un nuevo contrato productivo”.

Con la mirada puesta en la estabilidad macroeconómica, la competitividad y la necesidad de un horizonte de previsibilidad, la Unión Industrial Argentina (UIA) desembarca este martes en Córdoba para conmemorar el Día de la Industria y participar del 17° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). El evento, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la capital provincial bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, reunirá a más de 700 empresarios y a funcionarios de primera línea del gobierno nacional, provincial y municipal.

La elección de Córdoba no es casual. La UIA decidió trasladar allí el acto central por el Día de la Industria para dotar de mayor visibilidad a la presentación de su “Decálogo para un nuevo contrato productivo”, un documento que pretende convertirse en hoja de ruta para el sector fabril de cara a las elecciones legislativas de octubre. El texto, respaldado por 80 entidades socias, será entregado tanto al Gobierno como a la oposición con el objetivo de marcar agenda y discutir políticas concretas con candidatos y legisladores.

Una preocupación compartida

La víspera del coloquio estuvo marcada por una reunión de Junta Directiva de la UIA en el hotel Orfeo Suites, donde industriales de todo el país expresaron su inquietud por la caída del consumo, las altas tasas de interés, la volatilidad cambiaria y el impacto de la incertidumbre política. “Valoramos el equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno nacional, pero advertimos que esas medidas deben estar acompañadas de políticas que fortalezcan las cadenas de valor”, señalaron fuentes empresarias.

También se reiteró el reclamo de líneas de crédito accesibles, especialmente para PyMEs, y la restitución de programas de financiamiento al consumo como las 12 cuotas del plan “Cuota simple”. Los industriales insistieron en la eliminación de derechos de exportación y en una mayor devolución de impuestos a las manufacturas de origen industrial.

Los diez ejes del decálogo

El documento que será presentado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, condensa las principales demandas del sector en diez principios:

Institucionalidad y vínculo público-privado: previsibilidad, respeto a contratos y diálogo con el Estado. Orden macroeconómico: baja inflación, equilibrio fiscal y transparencia estatal. Competitividad sistémica: reducción del “costo argentino”, mejoras en infraestructura y financiamiento. Exportaciones e inserción internacional: fortalecimiento del Mercosur, acuerdos estratégicos y eliminación de impuestos distorsivos. Desarrollo federal equilibrado: impulso a cadenas de valor regionales y reducción de asimetrías. Modernización laboral: actualización normativa, formalización y productividad, con respeto a derechos. Financiamiento productivo: crédito de largo plazo para inversión, especialmente para PyMEs. Inversión en infraestructura y logística: conectividad y servicios públicos como ejes de competitividad. Capacitación, innovación y tecnología: vínculo entre universidades y fábricas, educación técnica y adopción tecnológica. Ética y sustentabilidad: compromiso ambiental, transparencia institucional y formación de nuevos líderes.

Agenda federal y política

La apertura del Coloquio contará con la participación de Luis Macario, titular de la UIC; Martín Rappallini, presidente de la UIA; Martín Llaryora, gobernador de Córdoba; y Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Luego se realizará la entrega de los premios y comenzarán las disertaciones.

Entre los oradores figuran Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior; Diego Coatz, economista de la UIA; Esteban Domecq, especialista en macroeconomía; Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto | Mercedes-Benz; y Joan Cwaik, experto en tecnologías emergentes. Uno de los paneles destacados reunirá a Rappallini y a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, para debatir sobre producción y competitividad.

El Coloquio en Córdoba será apenas el punto de partida de una agenda industrial más amplia. La UIA participará en actos por el Día de la Industria en Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, donde buscará reforzar el carácter federal de su estrategia y acercar el decálogo a actores locales.

Desafíos en un escenario incierto

El encuentro ocurre en un contexto donde la economía argentina transita tensiones propias del ajuste fiscal y la estabilización monetaria, con signos de enfriamiento en la actividad. En ese marco, la UIA intenta posicionarse como un actor clave en el debate sobre el rumbo productivo. Su decálogo, más que un documento técnico, se presenta como una propuesta política de largo plazo: un llamado a que la industria recupere centralidad en el diseño del modelo económico del país.