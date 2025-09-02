Santa Fe avanza en autonomía municipal con una reforma histórica de su Constitución

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó cambios al Régimen Municipal para profundizar la autonomía de los municipios.

Se habilita a municipios con más de 10.000 habitantes a redactar cartas orgánicas propias y se reconocen derechos como el Derecho a la Ciudad y al Ordenamiento Territorial.

Se incorpora el asociativismo municipal, permitiendo coordinación entre municipios, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nación.

La reforma recibió 50 votos a favor y 15 en contra, con minorías críticas de La Libertad Avanza, Somos Vida y Activemos.

La cláusula transitoria establece mandatos excepcionales y organiza la unificación de comicios provinciales y municipales para 2035.

La Legislatura deberá dictar la nueva Ley Orgánica de Municipios en un año y un régimen de coparticipación en dos años, asegurando recursos para la autonomía.

La Convención Reformadora de la provincia de Santa Fe aprobó modificaciones de alto impacto en el Régimen Municipal de la Constitución provincial, con un eje claro: profundizar la autonomía de los gobiernos locales. La decisión fue acompañada por un amplio respaldo político, aunque con matices y dictámenes en minoría, y marca un cambio de época para una estructura institucional que llevaba más de un siglo sin actualizaciones de fondo.

La reforma introduce varias innovaciones. Por un lado, otorga un reconocimiento pleno a los municipios como comunidades con vida propia que pueden gobernarse de acuerdo a la Constitución. En paralelo, habilita a aquellos con más de 10.000 habitantes a dotarse de una carta orgánica propia, aunque la oposición criticó que el texto mantenga límites “conservadores” al proceso de renovación parcial de concejos.

Además, se incorpora el principio de asociativismo, que permite a los municipios conformar regiones, áreas metropolitanas o consorcios, no solo entre sí sino también con la Provincia, otras provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incluso con el Estado nacional. El objetivo es cooperar en servicios, obras, planificación y políticas públicas, fortaleciendo capacidades locales y regionales.

Otro de los aspectos novedosos es la inclusión del Derecho a la Ciudad y al Ordenamiento Territorial, lo que reconoce principios de justicia espacial, equidad social e intergeneracional, respeto a la diversidad cultural y un enfoque ambiental. La Provincia queda obligada a coordinar con municipios y regiones una política integral de desarrollo urbano, periurbano y rural.

La presidenta de la Comisión de Régimen Municipal, la radical Katia Passarino (Unidos), destacó el recorrido que incluyó audiencias públicas en Santa Fe, Rosario y Reconquista. Diego Giuliano (Más para Santa Fe) celebró un “paso enorme”, aunque lamentó que no prosperara su propuesta de fijar un piso de coparticipación en la Constitución. Desde La Libertad Avanza, Pedro Aleart planteó que la autonomía debería limitarse a las grandes ciudades, mientras que Javier Meyer, intendente de Las Rosas, sostuvo que el tema poco aporta a las demandas urgentes de la ciudadanía. José Machado (Somos Vida) criticó la falta de recursos, y Rubén Giustiniani (Activemos) remarcó que “después de 104 años, Santa Fe se pone en sintonía con un tema muy importante”.

El resultado de la votación fue contundente: 50 votos positivos y 15 en contra para la reforma de los artículos 106 y 107, que establecen la nueva definición de municipio y los alcances de la autonomía local.

La Convención también introdujo una cláusula transitoria que ordena los pasos a seguir en los próximos años. Allí se fija que los comicios provinciales y municipales recién se unificarán en 2035, lo que exigirá un mandato excepcional de seis años para los intendentes que resulten electos en 2029. También se aclara que los períodos actuales no contarán para el límite de reelecciones, y se faculta a los municipios menores de 10.000 habitantes a optar por mantener su actual estructura institucional o adoptar la que prevea la futura Ley Orgánica.

En paralelo, se establecen mandas claras a la Legislatura: en el plazo de un año deberá dictar una nueva Ley Orgánica de Municipios, y en dos años avanzar con un nuevo régimen de coparticipación que dé sustento financiero a la autonomía local.

De este modo, la reforma no solo redefine la arquitectura institucional de los municipios santafesinos, sino que abre la puerta a una etapa de mayor descentralización y corresponsabilidad entre niveles de gobierno. Aun con críticas puntuales, el consenso mayoritario refleja la decisión de actualizar un esquema que llevaba décadas de atraso frente a lo que ya reconocía la Constitución Nacional desde 1994.

Con el aval de la Convención, la provincia se encamina a un proceso que exigirá capacidad de gestión, negociación política y recursos para convertir la autonomía en una herramienta efectiva y no en una carga administrativa. La expectativa ahora recae en cómo la Legislatura y los municipios implementen en los próximos años estas nuevas reglas de juego.