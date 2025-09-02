Santa Fe avanza en la reforma judicial: paridad, autonomía y nuevos órganos de control

La Convención Constituyente de Santa Fe avanzará este miércoles en reformas al Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación y Defensa Pública.

La Convención Constituyente de Santa Fe continúa dando pasos decisivos para modernizar el sistema judicial provincial. Este martes, la Comisión Redactora se reunirá con la Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales para ultimar detalles antes de la sesión plenaria del miércoles, en la que se votarán reformas clave vinculadas al funcionamiento de la Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.

El texto, impulsado por 11 convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe, espacio que junto a aliados controla la mayoría del plenario, propone cambios estructurales que buscan garantizar transparencia, independencia y representación territorial en los órganos judiciales. Entre los puntos centrales figura la Corte Suprema de Justicia, que quedará integrada por siete ministros, con paridad de género y criterios de distribución territorial. Además, se fija un límite de edad de 75 años para el desempeño en el cargo y se mantiene que la designación será a cargo del Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

En paralelo, la figura de la Procuración General queda claramente definida en la Constitución: “Integra el Poder Judicial, dictamina ante la Corte Suprema de Justicia y ejerce aquellas funciones que determine la ley, actuando en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, reza el texto oficial. La medida busca reforzar el rol de la Procuración como garante de la legalidad y del interés público.

Un capítulo central de la reforma es la constitucionalización del Ministerio Público, que contempla la creación de dos órganos autónomos con autarquía financiera e independencia del resto del Estado. Por un lado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), encargado de la persecución penal y de la protección de las víctimas; por el otro, el Ministerio Público de la Defensa, concebido como un organismo de derechos humanos que garantiza acceso integral a la justicia, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

El dictamen establece que tanto el Fiscal General como el Defensor General serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, por un mandato de cinco años renovable una sola vez. Con esta medida, la Convención apunta a fortalecer la autonomía de los órganos de persecución y defensa dentro del sistema judicial.

Otro de los avances destacados es la creación de mecanismos de control y selección de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público. Se propone un Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, integrado por un representante del Poder Judicial o del Ministerio Público según corresponda, un diputado, un senador, un abogado matriculado en la provincia y un académico especializado en la materia. La función de este consejo será garantizar transparencia y mérito en la selección de magistrados, fiscales y defensores.

En paralelo, se establece un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público, encargado del control disciplinario de jueces, fiscales y defensores. Este tribunal estará compuesto por un magistrado, fiscal o defensor según corresponda, dos senadores y dos diputados elegidos por la Asamblea Legislativa, y dos abogados matriculados en la provincia. La creación de este órgano busca dotar al sistema judicial de mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas.

En conjunto, estas reformas apuntan a construir un sistema más equilibrado, independiente y profesional, que integre criterios de género, representación territorial y garantías de acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Además, refuerzan la transparencia en la designación y control de jueces, fiscales y defensores, intentando acotar discrecionalidades y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones.

Con la sesión plenaria del miércoles a la vista, el oficialismo espera consolidar estas medidas y cerrar un capítulo histórico en la historia institucional de Santa Fe. Si se aprueban, las reformas marcarán un antes y un después en la estructura del Poder Judicial provincial, al tiempo que sentarán las bases para una justicia más autónoma, inclusiva y transparente.