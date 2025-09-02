Pullaro exige claridad al Gobierno nacional sobre denuncias de corrupción

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió al Gobierno nacional una urgente aclaración sobre las recientes denuncias de irregularidades en el área de discapacidad. Sus declaraciones tuvieron lugar durante el Santa Fe Business Fórum en Rosario, donde criticó la falta de respuesta política a los audios que comprometen a un funcionario de alto rango del Ejecutivo.

"Es muy duro escuchar audios de un funcionario del Gobierno hablando de coimas y corrupción sin una respuesta clara", destacó Pullaro, quien subrayó que esto pone en riesgo la credibilidad de la Casa Rosada y la estabilidad institucional del país.

Las declaraciones de Pullaro surgen tras la decisión judicial de limitar la publicación de los audios mencionados. El gobernador expresó su preocupación por esta restricción, asegurando que representa un ataque al derecho a la información. "No se puede poner una mordaza sobre la información periodística, ni intentar convertir esto en espionaje", afirmó. Además, exigió aclaraciones sobre el contenido de los audios y la posible existencia de grabaciones de la hermana del presidente, Karina Milei.

Pullaro también advirtió que un sistema democrático se sostiene sobre la libertad de expresión y prensa, y criticó cualquier intento de controlar la circulación de información como un retroceso para Argentina. Declaró que es preocupante la falta de reacciones del Gobierno y apuntó a la corrupción y la opacidad como inaceptables.

En relación al impacto económico de la situación, Pullaro vinculó la incertidumbre política con la desconfianza de los inversores, señalando que operar con tasas de interés superiores al 70% es insostenible. "Necesitamos un acuerdo político sólido que brinde certezas a quienes quieren invertir", indicó.

Finalmente, resaltó la experiencia fiscal de Santa Fe, asegurando que la provincia no gasta más de lo que ingresa, y enfatizó que su administración es distinta: "Invertimos en desarrollo, apostamos a la obra pública y al sector privado para generar empleo y crecimiento".