Rafaela dice presente en el Santa Fe Business Forum 2025
Ayer comenzó en La Fluvial de Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum, un evento que se desarrollará hasta el viernes y contará con la participación de 250 compradores internacionales, más de 1000 empresas argentinas, 40 fondos de inversión y representantes diplomáticos de más de 30 países.
Impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, el foro busca consolidar a Santa Fe como un polo estratégico en innovación, inversión y comercio exterior. Durante la semana, se llevarán a cabo más de 50 charlas y paneles que abordarán temas como comercio internacional, economía, innovación tecnológica y sectores emergentes como agtech, biotech, inteligencia artificial, fintech y healthtech.
La ciudad de Rafaela desempeñará un papel destacado, con circuitos productivos diseñados para los compradores internacionales. Los días martes y miércoles se enfocarán en la industria láctea y el sector autopartista. El viernes, siete compradores internacionales visitarán espacios locales relacionados con el turismo de reuniones.
La secretaria de Producción, Empleo e Innovación, Patricia Imoberdorf, comentó sobre la importancia del evento: "Es una gran oportunidad para mostrar nuestros productos y la calidad de nuestras empresas. En lugar de que nuestros empresarios viajen al exterior, son ellos quienes vienen a conocer nuestras instalaciones."
La primera edición del Santa Fe Business Forum superó las expectativas con más de 3000 reuniones de negocios y 300 operaciones cerradas, estableciendo un precedente para la agenda productiva de la provincia. Esta segunda edición reafirma el papel de Santa Fe como motor productivo y plataforma de innovación en el escenario global.