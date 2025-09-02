Daniel Hadad: "Pensé que me moría"

ESPECTÁCULO Julia Vosco

"En el programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini, Daniel Hadad, el número uno y actual 'zar' de los medios en Argentina, contó cómo vivió el día en que experimentó lo que él llamó una especie de infarto, y el miedo que sintió. También habló de la finitud y cómo cambió su vida a partir de ese episodio."

