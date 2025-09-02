Daniel Hadad: "Pensé que me moría"ESPECTÁCULO Julia Vosco
"En el programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini, Daniel Hadad, el número uno y actual 'zar' de los medios en Argentina, contó cómo vivió el día en que experimentó lo que él llamó una especie de infarto, y el miedo que sintió. También habló de la finitud y cómo cambió su vida a partir de ese episodio."
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santa Fe avanza en autonomía municipal con una reforma histórica de su Constitución
Agencia de Noticias del InteriorNUEVA CONSTITUCIÓN DE SANTA FE
Te puede interesar
Lo más visto
La Iglesia Católica pide ser mencionada en la nueva Constitución de Santa Fe
Agencia de Noticias del InteriorNUEVA CONSTITUCIÓN DE SANTA FE
Salvador Di Stéfano analiza el dólar y las tasas: la nueva realidad del mercado argentino
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Agroexportaciones: agosto mostró freno tras récord histórico de julio
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
La inflación de agosto rondaría 2%: rubros clave y expectativas para el resto del año
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
La derrota libertaria en Corrientes sacude alianzas y reacomoda a la Casa Rosada
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Mercados en vilo: la economía argentina entre elecciones y volatilidad
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA