Los grandes problemas de la ciudad aún no fueron resueltos

Por Carlos Zimerman

Los grandes problemas que tiene la ciudad aún no han sido resueltos. Viotti se acerca a los dos años de gestión y, por lo que se ve, falta mucho para que ello ocurra. La inseguridad, que, si bien —como hemos destacado siempre— es una problemática de injerencia casi exclusiva de la provincia, es una deuda pendiente que se agrava día a día. Viotti debe golpear todas las puertas posibles sin temor alguno. El intendente debe dejar de lado cuestiones personales y exigir al gobernador que ponga más personal policial recorriendo las calles de la ciudad, que se incorporen nuevos vehículos, tanto motos como patrulleros, y que exista un plan real y verdadero para que la delincuencia no haga de las suyas en la ciudad. De seguir así, Rafaela va camino a convertirse en Rosario, y eso es muy grave.

Tampoco se ha podido solucionar la higiene de la ciudad, específicamente en el centro, donde las palomas hacen de las suyas y el excremento la convierte en un lugar invivible. Los automovilistas no saben dónde estacionar sus autos porque, al regresar, están literalmente tapados de excremento de paloma, algo inconcebible para una ciudad moderna. Además, no se ha resuelto la problemática de los accidentes viales. Transitar en auto, en moto o caminando es peligroso en Rafaela. Los accidentes ocurren sin solución de continuidad porque no existe una política clara y concreta en materia de seguridad vial. Las políticas viales deben ser encaradas por alguien que sepa del tema; no es cuestión de tener buena voluntad, hay que saber. Hoy, Rafaela registra un índice de siniestralidad vial alarmante y nada se hace al respecto.

Seguridad, higiene y siniestralidad vial son cuentas pendientes que Viotti debería haber resuelto. Le quedan poco más de dos años de gobierno; en las elecciones de medio término, la sociedad le dio un mensaje muy claro y concreto, y por ello el resultado electoral fue catastrófico para Viotti. Por ahora, parece no haber entendido el mensaje de las urnas; si Viotti no endereza el rumbo, tendrá el boleto picado para 2027.