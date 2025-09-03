Néstor Grindetti fue contundente tras la audiencia con Conmebol: "Independiente es el que tiene que pasar"

Acasi dos semanas de los lamentables hechos de violencia entre Independiente e Universidad de Chile, este martes se realizó la audiencia en la que representantes de ambos clubes presentaron sus respectivos descargos ante la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL.

En ese sentido, y mientras se espera el fallo del ente que rige el fútbol en Sudamérica, Néstor Grindetti, presidente del Rojo, fue contundente y dialogó con la prensa tras la audiencia.

"Las conclusiones las va a sacar el Tribunal. Según nos dijeron, en las próximas horas o días. Ellos nos manifestaron que el Tribunal va a tomar una decisión en las próximas horas. No hay nada nuevo en la exposición de ninguna de las partes. Ahora hay que esperar", fue lo primero que digo el máximo dirigente en declaraciones con ESPN.

Luego, el mandatario expresó: "Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos. Subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar. Está previsto en las normativas de Conmebol".

Además, también explicó cómo fue la dinámica de la audiencia: "Cada uno expone lo suyo, después hay un alegato final. No hay nada nuevo en la postura de cada una de las partes”.

Por último, y luego de haber sido consultado sobre la posibilidad de que se reanude lo que quedaba el partido, Grindetti respondió: "Ni siquiera se habló de que sea una alternativa. En todo caso, es una de las alternativas que puede haber"

Fuente: 442