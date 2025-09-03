¿Williams lo extraña? La sentida publicación de James Vowles para Franco Colapinto que se volvió viral en redes

Luego del Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto se prepara para uno de los circuitos más especiales de la Fórmula 1: Monza.

Fue en ese autódromo donde el argentino tuvo su bautismo en la Máxima Categoría del automovilismo, allá por 2024, a bordo de su Williams.

En esa línea, el director de la escudería inglesa, James Vowles, le dedicó un emotivo posteo al piloto de Pilar en sus redes sociales.

“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez”, escribió el ingeniero de 46 años, junto a dos imágenes: una con Colapinto y otra con el monoplaza.

Luego, recordó el gran fin de semana que tuvo el argentino en aquel Gran Premio: "Tuvo un debut sólido, terminando 12.º, mientras que Alex Albon terminó en un sólido 9.º puesto, sumando dos puntos".

En esa línea, miles de usuarios reaccionaron a la publicación y le agradecieron a Vowles por sus palabras, mientras expresaban su deseo de que Colapinto deje Alpine y regrese a Williams.

"Te extrañamos Williams", "Tiene que volver a Williams de alguna manera", "Alpine solo le trajo dolores de cabeza", fueron algunos de los comentarios que hicieron los fanáticos.

Incluso, el propio Franco Colapinto le respondió a su ex director: "¡El tiempo vuela! Mis mejores recuerdos".

Fuente: 442