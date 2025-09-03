La Selección Argentina ya tiene casi completo el plantel para la doble fecha de Eliminatorias

La Selección Argentina encara la recta final de preparación para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, con partidos clave ante Venezuela (jueves, 20.30) y Ecuador (martes, 20.00).

Este martes por la mañana se completaron casi todas las llegadas de los jugadores convocados y Lionel Scaloni tendrá a disposición a 28 de los 29 futbolistas para el entrenamiento de la tarde en el predio Lionel Messi.

Se completa el plantel

Desde Europa arribaron cinco de los seis que restaban: Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli desde Francia; Emiliano Martínez, procedente de Inglaterra; y Nicolás González, quien cerró en las últimas horas su cesión al Atlético de Madrid y ya entrenó bajo las órdenes de Diego Simeone antes de viajar.

El único ausente en el entrenamiento será Alexis Mac Allister, quien por complicaciones con sus vuelos no pudo tomar la conexión en Ámsterdam y llegará esta noche desde París.

El plantel albiceleste comenzó a reunirse desde el domingo, cuando llegaron figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, provenientes de Estados Unidos. El capitán arribó junto a toda su familia, ya que el duelo ante Venezuela será su último partido en el país por Eliminatorias.

Los futbolistas que llegaron antes ya realizaron trabajos en campo de juego, mientras que quienes se sumaron en las últimas horas observaron las prácticas desde afuera. Como es habitual, la cuenta oficial de la Selección compartió imágenes del arribo de los convocados y del primer entrenamiento grupal casi completo.

Con la plantilla prácticamente conformada, Argentina entrenará este martes desde las 17 y volverá a hacerlo el miércoles en la última práctica previa al cruce con la Vinotinto. Horas antes, el entrenador Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa.

Cronograma de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17 - Jueves 4 de septiembre

20.30 Uruguay - Perú

20.30 Colombia - Bolivia

20.30 Paraguay - Ecuador

20.30 Argentina - Venezuela

21.30 Brasil - Chile

Fecha 18 - Martes 9 de septiembre

20.00 Ecuador - Argentina

20.30 Perú - Paraguay

20.30 Venezuela - Colombia

20.30 Bolivia - Brasil

20.30 Chile - Uruguay

Fuente: 442