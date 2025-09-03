El video del ataque de EEUU a un barco con drogas proveniente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el primer ataque naval de su gobierno en el Caribe contra presuntos narcotraficantes vinculados al Tren de Aragua. Según explicó, la operación se produjo en aguas internacionales y culminó con la destrucción de una embarcación que trasladaba drogas hacia su país.

En Truth Social, Trump difundió un video donde se observa una lancha que avanza a gran velocidad con varias personas a bordo. Segundos después, un impacto la destruye por completo. “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló en su cuenta de X que la operación tuvo como objetivo una estructura vinculada a una organización narcoterrorista y calificada como amenaza por las autoridades estadounidenses. Según Rubio, la acción se desarrolló en el sur del Caribe.

🚨🇺🇸 EE.UU. revela imágenes de una embarcación interceptada con cargamento de droga en el Caribe.

El barco habría partido de 🇻🇪 Venezuela y estaría vinculado al Cartel de los Soles.

📹 El operativo fue letal.

📍La guerra contra el narco cruza fronteras. pic.twitter.com/hOz0nSDVTE — Enmanuel (@EnmanuelRM_) September 2, 2025

Los detalles del ataque

El mandatario aseguró que “el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”. Según sus palabras, murieron 11 personas y ningún militar estadounidense resultó herido. También lanzó una advertencia: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”.

Trump vinculó directamente al Tren de Aragua con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo definió como “una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

La reacción de Nicolás Maduro

Desde Caracas, el presidente venezolano respondió con dureza: “President Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre”. También advirtió que cualquier acción militar de Washington será respondida con una “lucha armada”.

El líder del régimen consideró que la presencia militar de Estados Unidos representa una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" que considera "comparable" con la crisis de 1962 en Cuba, cuando la ex Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EEUU que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, cuestionó el material difundido por Trump y afirmó que “parece” generado con inteligencia artificial. Según dijo, Marco Rubio “sigue mintiéndole a su presidente” para empujarlo a un callejón sin salida.

Fuente: Ámbito