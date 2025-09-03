Carlos Alcaraz sigue brillando en el US Open y alcanzó semifinales sin ceder un solo set

El imparable Carlos Alcaraz (2) desfila en el Abierto de los Estados Unidos y sigue sin encontrar rival mientras solo dos partidos lo separan de repetir el título que consiguió en 2022. Bicampeón de Roland Garros y finalista en el último Wimbledon, Carlitos avanzó a su primera semifinal de GS en canchas duras desde la edición 2023 de este mismo torneo.

Lo hizo con impecable victoria sobre el checo Jiri Leheckha (21), quien fuera verdugo de Tomás Etcheverry en la segunda ronda. Alcaraz se impuso en sets corridos ganando 6-4, 6-2 y 6-4 en 1h56m.

Carlos Alcaraz llegó a semifinales del US Open sin ceder ningún set

De esta manera, el Arthur Ashe celebró una gran clasificación de Carlos Alcaraz, que llegó a las semifinales del US Open 2025 sin ceder ningún set, “invicto” que ningún otro semifinalista podrá lograr en este cuadro individual masculino.

Alcaraz jugará la novena semifinal de Grand Slam de su carrera, y la tercera en Flushing Meadows. El triunfo ante Leheckha significó la victoria número 65 del español en los cuatro grandes torneos del tenis, y ahora espera por Novak Djokovic o Taylor Fritz.

Hoy Jannik Sinner, número 1 del mundo, jugará ante su compatriota Lorenzo Musetti por un lugar en semifinales. Antes se definirá otro clasificado con el duelo entre Álex de Minaur y Félix Auger-Aliassime.

Fuente: 442