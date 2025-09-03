El Inter Miami de Lionel Messi anunció la salida del jugador que criticó a Javier Mascherano

La relación entre Benjamín Cremaschi y Javier Mascherano se remonta al 2022, cuando el futbolista fue convocado por el entonces entrenador de la Selección Argentina Sub-20. Benjamín es hijo de mendocinos radicados en Estados Unidos, donde nació, y su padre, Pablo Cremaschi, llegó a jugar en Los Pumas.

Sin embargo, Benjamín Cremaschi terminó optando por representar a Estados Unidos a nivel selección mientras lograba consolidarse en Inter Miami, siendo el primer futbolista promovido desde la academia del club que logró jugar 100 partidos oficiales con el equipo.

Pero todo cambió con la llegada de Javier Mascherano a la conducción técnica de Inter Miami. Benjamín Cremaschi comenzó a perder terreno y también rotar dentro del campo de juego, siendo utilizado como lateral en lugar de mediocampista ofensivo.

El cruce mediático entre Javier Mascherano y Benjamín Cremaschi

A mediados de agosto, Cremaschi mostró su frustración en diálogo con la prensa y deslizó críticas claramente apuntadas al entrenador: “He jugado poco y no creo que sea por mi nivel. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré, es imposible prepararse para jugar sin saber dónde vas a jugar”.

Javier Mascherano recogió el guante y en conferencia de prensa respondió a los comentarios de Cremaschi. El Jefecito calificó a los dichos del futbolista como “desafortunados” y que “cuando uno escucha ese tipo de declaraciones pareciera que somos improvisados”.

Mascherano agregó que “las puertas de su oficina están abiertas” para recibir reclamos “cara a cara” pero que eso “todavía no ha pasado”.

Benjamín Cremaschi jugará en el Parma de Italia

Finalmente se terminó decidiendo la salida de Benjamín Cremaschi, que seguirá su carrera en Parma, arribando a la Serie A de Italia para su primera experiencia europea.

Cremaschi se marcha a préstamo por un año y con opción de compra, en monto no informado por Inter Miami. Será compañero de los argentinos Mateo Pellegrino, Mariano Troilo, Lautaro Valenti, Christian Ordoñez y Nahuel Estévez.

Fuente: 442