Lionel Messi fue a ver a Nico Vázquez en “Rocky”: las fotos de un abrazo inolvidable y una noche única

Este martes, Lionel Messi apareció de sorpresa en el teatro Lola Membrives de la calle Corrientes para ver “Rocky”, la obra que protagoniza su amigo Nico Vázquez.

Desde la prensa del espectáculo informaron que había mil personas dentro de la sala que no sabían que el capitán de la Selección argentina estaba en el público.

“Le hizo una función especial a él”, aclararon, además de que todo se dio en el marco de un fuerte operativo de seguridad para resguardar al Diez.

Una vez que terminó la función, el actor invitó al astro a subir al escenario para que diga unas palabras. “Fue espectacular. Para mí es muy especial. Yo le había prometido que iba a venir, que tenía que venir. Por suerte pude venir”, dijo con una gran sonrisa.

Luego, compartió algunos momentos en el camarín de Nico y tuvo la oportunidad de saludar a todo el equipo.

Al salir del teatro, se fundió en un abrazo con el protagonista de la exitosa obra. Además, como suele ocurrir cada vez que está en un lugar público, una multitud lo ovacionó al grito de “dale campeón, dale campeón”.

Vale recordar que “La Pulga” se encuentra en el país para disputar el partido por eliminatorias contra Venezuela, el jueves en el Monumental.

Fuente: TN