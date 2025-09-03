El tremendo susto de Emily y Belu Lucius cuando su mamá se descompensó durante un vuelo a EE.UU.

Belu Lucius sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al relatar el complicado momento que atravesaron junto a su hermana Emily cuando su mamá, Silvia, se descompensó en pleno vuelo con destino a Estados Unidos.

En sus historias, dio detalles de lo que ocurrió arriba del avión, que generó momentos de tensión.

La experiencia comenzó como un viaje familiar como cualquier otro. Belu publicó una imagen junto a su hermana y su madre, ambas sonrientes y ya acomodadas en sus asientos del avión.

“Llegamos”, escribió la influencer, reflejando la alegría del instante y la tranquilidad que transmitía la postal. Sin embargo, esa calma duró poco: “Pero el cag... que nos pegamos Emi y yo es para escribir un libro. Esta vez, le tocó a mamá”, admitió, dando a entender la intensidad de lo que acababan de vivir.

Acto seguido, la esposa del ex Puma Javier Ortega Desio subió un video explicando lo ocurrido: "Vuelo impecable, pero después de la cena y de haberse tomado su medicación para dormir, se levantó y se descompensó. Emi se dio cuenta y entre ella y la tripulación abrieron la puerta del baño“.

Además, ya había un antecedente: “Hace dos años le pasó lo mismo en un festejo de cumpleaños con sus amigas, se llama síncope vasovagal”.

Luego, Belu explicó por qué se desata esa afección: “Una presión arterial más baja, combinada con una frecuencia cardíaca más lenta reduce rápidamente el flujo de sangre hacia el cerebro y, en consecuencia, te desmayas”.

“Lo tuvo por primera vez hace dos años y quedó muy asustada. Ahora nos pasó a las 3 arriba del avión. No hay que asustarse, pero sí hay que saber actuar”, sostuvo Lucius.

No es la primera ocasión en la que un avión se convierte en protagonista de sus relatos. Belu ya está habituada a atravesar situaciones imprevistas durante los vuelos. Hace unos días, en un viaje a Tucumán junto a su marido, relató los nervios previos, las estrategias que emplea y los temores que se repiten cada vez que le toca viajar. “Me mareo en todos lados”, confesó sin rodeos, aclarando que no se trata solo de los aviones, sino también de micros, autos y barcos.

“Mis paseos tienden a arruinarse”, sintetizó con el humor autocrítico que tanto disfrutan sus seguidores.

Fuente: TN