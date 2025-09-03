Escalada en gasto en defensa: la UE aumentó un 19% en 2024 respecto al año anterior y supera los 340.000 millones de euros

El rearme internacional también ha llegado a Europa. El contexto geopolítico ha provocado una oleada de inversión en defensa y los datos lo reflejan. En el caso de la Unión Europea (UE), el aumento en los últimos años es significativo, llegando en el pasado 2024 a los 340.000 millones de euros.



Las nuevas estadísticas publicadas por la Agencia Europea de Defensa (AED) reflejan un aumento del 19% del gasto en defensa de la UE. Este crecimiento es todavía mayor que el producido de 2022 a 2023, cuando ya creció casi un 17%. Esto eleva el PIB medio dedicado al 1,9%.



“Europa está invirtiendo cantidades récord en defensa para garantizar la seguridad de nuestra población, y no nos detendremos ahí”, ha afirmado la directora de la EDA, Kaja Kallas. No obstante, la agencia reconoce en su comunicado sobre el nuevo estudio que Europa sigue estando lejos de competir con potencias como Estados Unidos.

Gran aumento del gasto en defensa

La inversión en defensa ha superado por primera vez los 100.000 millones de euros durante el pasado año, alcanzando un récord histórico. Esta cifra sitúa la defensa en el 31% del gasto total de toda la UE. Se trata de la mayor proporción registrada por la EDA desde el inicio de su recopilación de datos sobre los países miembros, lo que pone de manifiesto la importancia creciente de este sector en la agenda comunitaria.



De esta forma, el gasto total ya se encuentra en 343.000 millones de euros. Dos años atrás, la cifra no superaba los 136.000 millones de euros, lo que demuestra la tendencia de los últimos tiempos de aumentar el gasto en defensa. La agencia de este estudio asegura que la todavía existente distancia con otros bloques muestra la necesidad de una “inversión sostenida y una mayor colaboración para maximizar la eficiencia y garantizar la interoperabilidad de las fuerzas armadas de la UE”.

Visión de la EDA

Kaja Kallas ha afirmado que estos fondos se orientarán tanto a investigación y desarrollo como a la adquisición y producción conjunta de tecnologías clave para la defensa europea. También ha sostenido que la UE está empleando todos sus recursos financieros y políticos para respaldar a los Estados miembros y empresas del sector, y remarcó que la defensa es ahora fundamental para la protección de los ciudadanos.

Por su parte, el director ejecutivo de la EDA, André Denk, ha destacado que alcanzar el nuevo objetivo de la OTAN exigirá un esfuerzo adicional y una inversión total de más de 630.000 millones de euros anuales. Añadió que la cooperación y la búsqueda de economías de escala serán clave para reforzar la interoperabilidad entre los Estados miembros y que la EDA está preparada para apoyarlos en este reto.

Este crecimiento responde en gran medida al incremento en la adquisición de equipos y a una la inversión en investigación y su evolución. Según la EDA, estos números demuestran la intención de los Estados miembros de fortalecer las capacidades militares europeas ante los cambios en el contexto de seguridad.

