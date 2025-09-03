Rumores de ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Rumores de ruptura entre Nicki Nicole y Lamine YamalESPECTÁCULO Julia VOSCO
Pasaron solo dos semanas desde que Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación en el cumpleaños de la artista, surgen rumores sobre una posible ruptura.
Los seguidores del futbolista han notado la ausencia de fotos o videos de la cantante en su cuenta de Instagram, lo que ha despertado inquietudes sobre el estado de la pareja.
Además, Yamal ha cambiado su foto de perfil, optando por un fondo negro, y en su biografía solo aparece la frase “God bless me” (Dios me bendice). Estos cambios han alimentado las especulaciones en las redes sociales.
