Se adelanta el feriado del 12 de octubre: buscan favorecer el turismo

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) celebró la decisión del Gobierno de Javier Milei de trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre de 2025. Esta medida, promovida en colaboración con provincias, municipios y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, busca reducir el impacto económico de la pérdida de fines de semana largos y estimular la actividad turística en el país.

El Decreto 614/2025 y la Resolución RESOL-2025-139-APN-JGM, publicados en el Boletín Oficial, establecen un calendario turístico más predecible, beneficiando a sectores como la hotelería, gastronomía, transporte y comercio regional. Especialistas consideran que esta decisión ayudará a distribuir mejor el flujo turístico a lo largo del año, combatiendo la estacionalidad y fomentando el desarrollo económico en diversas regiones.

María Laura Teruel, presidenta de la CAT, subrayó que “este anuncio es una gran noticia para el turismo argentino”, destacando los esfuerzos conjuntos realizados para no perder un fin de semana largo clave para el sector.

Desde la entidad, señalaron que el cambio constituye un avance hacia el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico federal e inclusivo, impulsado por la colaboración entre el sector público y privado.

Cabe recordar que, en noviembre pasado, el Gobierno Nacional había establecido los feriados y no laborables con fines turísticos para 2025, entre los cuales no se incluía el feriado de octubre.