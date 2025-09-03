La Convención Reformadora entra en su tramo decisivo con foco en el Poder Judicial y los derechos

La Convención Reformadora de Santa Fe debate esta semana los capítulos clave de la nueva Constitución.

El miércoles el plenario tratará el Poder Judicial, dividido en seis apartados: Corte, Procurador, Defensoría, Ministerio Público, órgano de selección/juzgamiento y cláusulas transitorias.

El nuevo órgano de juzgamiento estará presidido por un ministro de la Corte y sumará legisladores, abogados y representantes del estamento juzgado.

El jueves y viernes se abordarán los Derechos y Garantías, con foco en el reclamo de la Iglesia Católica para ser reconocida en el texto.

La semana próxima habrá revisión final y el 12 de septiembre jurarán los 69 convencionales y luego las autoridades de los tres poderes.

La reforma busca modernizar la Constitución santafesina y equilibrar demandas sociales, políticas y corporativas en torno al sistema judicial y los derechos.

La Convención Reformadora de Santa Fe atraviesa horas claves. Este miércoles, el plenario se concentrará en el debate sobre el Poder Judicial, uno de los puntos más sensibles de la reforma constitucional, mientras que el viernes será el turno de abordar los dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, presidida por Alejandra Rodenas. La hoja de ruta marca así una secuencia de definiciones que desembocará en la jura de la nueva Carta Magna el próximo 12 de septiembre.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, se resolvió dividir el temario judicial en seis grandes apartados, con votaciones diferenciadas en cada uno de ellos. La Corte Suprema de Justicia, el rol del Procurador General, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público (con su doble vertiente en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa), el organismo de selección y juzgamiento de magistrados y fiscales, y las cláusulas transitorias vinculadas al sistema judicial serán los núcleos del debate.

El punto más discutido gira en torno al nuevo órgano de juzgamiento. La Comisión Redactora consensuó que esté presidido por un ministro de la Corte Suprema provincial, acompañado por tres senadores, tres diputados, dos abogados y dos representantes del estamento que se encuentre bajo evaluación. Este esquema busca equilibrar la participación política con la intervención de profesionales y actores del propio sistema, aunque no está exento de polémicas respecto de la independencia judicial.

El jueves, la atención se trasladará a la Comisión de Derechos, Declaraciones y Garantías, que trabaja en la incorporación de modificaciones al artículo 3. Allí, el debate se encendió a partir del pedido de la Iglesia Católica para que se reconozca explícitamente su histórica presencia en Santa Fe. Los obispos reclamaron que la nueva Constitución contemple de algún modo ese vínculo, lo que abrió una discusión entre quienes defienden la laicidad plena del texto y quienes proponen mantener un gesto de reconocimiento institucional. El tema llegará al recinto el viernes, en el que será el último plenario temático antes de la revisión final.

El cronograma de la Convención prevé que el martes y miércoles de la semana próxima se realice la revisión integral del texto en el plenario. De ese modo, quedará todo listo para el acto del viernes 12, cuando los 69 convencionales jurarán la nueva Constitución provincial. Inmediatamente después lo harán las autoridades de los tres poderes del Estado, en una ceremonia que marcará el cierre de un proceso político e institucional de alto impacto.

La reforma constitucional santafesina, que llevaba décadas pendiente, se fue gestando en un clima de negociaciones intensas. En cada comisión, los convencionales debieron equilibrar intereses partidarios, reclamos de sectores sociales y la presión de corporaciones profesionales. El capítulo judicial se convirtió en una de las piezas centrales, por sus implicancias en la organización del poder y en la transparencia institucional.

El rediseño del órgano de selección y juzgamiento de jueces, fiscales y defensores aparece como un intento de dar respuesta a una demanda social recurrente: garantizar mayor control y responsabilidad sobre quienes integran el sistema de justicia. La inclusión de representantes de distintos estamentos busca reflejar esa pluralidad, aunque algunos sectores advierten que podría derivar en tensiones corporativas y en una excesiva politización de las decisiones.

En paralelo, la discusión sobre los Derechos y Garantías promete dejar huella. El pedido de la Iglesia Católica abre un dilema simbólico pero no menor: cómo conciliar el respeto a la tradición histórica con los principios de un Estado que se pretende neutral en materia religiosa. La resolución que adopte la Convención marcará el tono de una Carta Magna que deberá regir la vida institucional de Santa Fe durante las próximas décadas.

Con el calendario apretado y la expectativa puesta en la jura del 12 de septiembre, la Convención Reformadora afronta ahora el tramo decisivo. Lo que suceda en los plenarios de esta semana y la próxima no solo definirá el texto constitucional, sino que también proyectará una señal política de la capacidad de los distintos bloques para alcanzar consensos en temas de fondo.