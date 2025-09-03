Felipe Michlig pidió disculpas tras un exabrupto contra Nicolás Mayoraz en la Convención Reformadora de Santa Fe

Felipe Michlig, presidente de la Convención Reformadora de Santa Fe, pidió disculpas tras un exabrupto contra Nicolás Mayoraz (LLA) captado por un micrófono abierto.

El radical reconoció que la frase “lo voy a c… a trompadas” fue un error, aunque responsabilizó al libertario por la “atmósfera hostil” en el recinto.

En su descargo, ratificó su compromiso de trato cordial pero lo acusó de querer “hacer fracasar” la reforma.

Mayoraz respondió que Michlig está “nervioso” por un fallo judicial que podría frenar la convención.

El legislador libertario reclamó imparcialidad en la conducción y defendió el rol opositor de su bloque.

El incidente expuso la tensión política que atraviesa la reforma constitucional santafesina a días de la jura final.

El presidente de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, Felipe Michlig, se vio obligado a pedir disculpas públicas luego de que trascendiera un exabrupto en plena Legislatura. El episodio ocurrió tras la sesión del lunes en la capital provincial y generó un fuerte cruce político con el representante de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Mayoraz, uno de los principales opositores al proceso de reforma constitucional.

“Fue claramente un exabrupto”, reconoció Michlig en un mensaje difundido este martes a través de redes sociales, al referirse a la expresión que lanzó una vez finalizada la sesión. El dirigente radical de la Unión Cívica Radical (UCR) admitió que su comentario había quedado fuera de lugar y aclaró que se filtró porque un micrófono quedó abierto cuando ya no presidía el plenario.

La transmisión en vivo dejó registrada la frase del legislador: “Lo voy a c... a trompadas”. Minutos antes, mientras se discutía el régimen municipal de la nueva Constitución, Michlig había calificado a Mayoraz como un “provocador” y lo había acusado de no fundamentar sus intervenciones. La reacción generó sorpresa dentro del recinto y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En su descargo, Michlig intentó matizar la polémica. “Pido las disculpas del caso a quien se haya sentido ofendido por dicho comentario, más allá de que sea en términos personales y en una conversación privada”, señaló. No obstante, también responsabilizó al legislador libertario por lo que describió como una “atmósfera hostil” en los debates: “En todas las sesiones plenarias y en la comisión de Labor Parlamentaria, el convencional siempre contó de mi parte con todas las consideraciones reglamentarias y personales debidas. Seguiré tratándolo con cordialidad y respeto, como al resto de los representantes”.

El radical fue más allá y cuestionó el rol de Mayoraz dentro del proceso constituyente. “De esas exposiciones quedó en claro para qué vino a esta convención: trabajar para su fracaso, apartándose del mandato popular”, afirmó.

La réplica libertaria

Lejos de aceptar las disculpas, Nicolás Mayoraz replicó con dureza. El diputado nacional de LLA aseguró que Michlig se mostró “muy nervioso” por la posibilidad de que la Justicia ponga en jaque la reforma constitucional. La referencia apuntó al reciente dictamen de la sala I de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, que admitió un recurso de amparo contra el proceso impulsado por el oficialismo provincial.

“Uno entiende que en una convención puedan criticar lo que uno dice, eso es parte de la discusión política. Pero el presidente del cuerpo debe mantener un lugar imparcial y neutral”, subrayó Mayoraz. Según su versión, el exabrupto de Michlig ocurrió cuando él ya se había retirado del recinto: “Me levanté de la banca cuando vi ese destrato y ese modo de dirigirse hacia mí y hacia la banca. Yo presido un bloque de 10 convencionales, hemos presentado dictámenes de minoría de todos los puntos. Por lo tanto, siempre tenemos que poder hablar y fundamentar nuestra posición”.

El legislador libertario aseguró sentirse “seguro” de que fue víctima de una falta de respeto y advirtió que el episodio no puede ser minimizado como una conversación privada.

Una convención bajo tensión

El cruce entre Michlig y Mayoraz se inscribe en un contexto de alta tensión política dentro de la Convención Reformadora. El debate por el régimen municipal y la organización del Poder Judicial se da en paralelo a cuestionamientos judiciales que amenazan con frenar la reforma. Mientras tanto, los bloques opositores, con La Libertad Avanza a la cabeza, insisten en denunciar falta de consenso y de transparencia en el proceso.

Con la jura de la nueva Carta Magna prevista para el 12 de septiembre, los próximos días serán decisivos. El radicalismo busca encauzar los debates para evitar que la polémica desgaste la legitimidad del proceso. Pero el exabrupto de Michlig dejó en evidencia el nivel de fricción interna y agregó un condimento inesperado a una convención que ya atravesaba dificultades políticas y judiciales.