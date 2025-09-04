Arriazu alerta sobre un “problema de confianza” que complica la política cambiaria del Gobierno

Ricardo Arriazu advirtió que Argentina enfrenta un grave “problema de confianza” que complica la política económica y la estabilidad cambiaria.

Señaló que desde que se abrió el cepo, los argentinos compraron u$s11.400 millones, generando presión sobre la actividad y el dólar.

Criticó el esquema de bandas cambiarias y la desarticulación de las LEFI, que redujeron la oferta y desplomaron las tasas de interés.

Afirmó que el Gobierno no tiene otra alternativa que intervenir en el mercado para contener el dólar, aunque la desconfianza genera tasas elevadas.

Alertó sobre el impacto del riesgo país y la dificultad para volver a los mercados voluntarios de capitales pese al superávit fiscal.

Proyectó que la situación podría mejorar tras las elecciones si el oficialismo mantiene apoyo suficiente, y anticipó potenciales beneficios económicos hacia 2026.

En medio de la incertidumbre electoral y la presión sobre el dólar, el economista Ricardo Arriazu advirtió que la Argentina enfrenta un grave “problema de confianza” que está complicando los planes oficiales para estabilizar la economía. Según el especialista, la percepción de fragilidad y la expectativa de desconfianza están impactando directamente sobre la demanda de divisas y, por extensión, sobre la actividad económica.

“Desde que se abrió el cepo, los argentinos compraron 11.400 millones de dólares, y en términos netos 9.400 millones. Eso explica la caída de la actividad. El equipo económico no esperaba semejante demanda, pensaron que si el dólar estaba tranquilo la gente se iba a olvidar de comprar. Pero la desconfianza está arraigada”, señaló Arriazu en una entrevista radial. Para el economista, la expectativa oficial de que la estabilidad cambiaria calmara la demanda de dólares chocó con el hábito de ahorro en divisas de los argentinos y con un año electoral marcado por la cautela.

Críticas a la política cambiaria

Arriazu cuestionó duramente el esquema de flotación administrada entre bandas, del cual dijo haber sido inicialmente “adepto”. “Quisieron una banda tan grande y esperar a que caiga al nivel inferior. Yo hubiera comprado a $1150 todo lo que me ofrezcan. La idea era destruir la inflación, no se dio. Luego se sumó la estacionalidad del aguinaldo, el turismo y la compra de dólares del Tesoro. Ahí el dólar subió, y cuando sube el dólar en Argentina, baja la oferta”, explicó.

El economista también criticó la desarticulación de las LEFI y el cambio en el esquema de tasas de interés. “Creyeron que los 15,5 billones de pesos de LEFI iban a ir a títulos públicos. Solo cinco fueron ahí; los otros diez se fueron a liquidez y la tasa de interés se desplomó justo cuando subía el dólar. Ahí se desató el infierno”, afirmó, subrayando la falta de coordinación en las medidas oficiales y su efecto en el mercado cambiario.

Contener el dólar, una prioridad sin alternativa

Pese a que el Gobierno cuenta con aproximadamente u$s25.000 millones en reservas líquidas —aunque, aclaró Arriazu, “no propias”— y vencimientos de deuda acotados, la percepción de los mercados es de fragilidad. “No tienen otra alternativa porque, si el dólar se escapa, se acabó todo. Pero como hay desconfianza, eso implica tasas enormes”, advirtió. Recordó que la próxima revisión del acuerdo con el FMI será en febrero y que el programa contempla la posibilidad de intervenir en la banda superior del tipo de cambio, una herramienta que el Ejecutivo ya comenzó a utilizar para contener la divisa antes de las elecciones.

La desconfianza también se refleja en el riesgo país, que se mantiene elevado a pesar de que Argentina es el único país de la región con superávit gemelos. “La pregunta recurrente de los inversores extranjeros es: ‘¿Por qué esta vez será distinto?’. Lo único diferente es el resultado fiscal, y lo están tratando de bombardear. Eso impide volver a los mercados voluntarios de capitales”, advirtió Arriazu.

Escenario electoral y perspectivas económicas

El economista anticipó que la capacidad del Gobierno para mantener su programa dependerá del desempeño en las elecciones legislativas. “Si mantiene un tercio en las elecciones, podrá sostener su programa actual. En ese caso, lo más probable es que después de octubre el dólar se tranquilice, baje el riesgo país y el Gobierno acceda a los mercados”, proyectó.

Además, señaló que hacia 2026 la economía podría beneficiarse de factores positivos como las obras de infraestructura energética, la cosecha agrícola y el precio del litio. Sin embargo, advirtió que el gran desafío es “cómo llegar hasta octubre” sin que se desate un salto inflacionario o una caída de la actividad.

Arriazu cerró su análisis con un comentario sobre el electorado: “Dicen los politólogos que el apoyo al Gobierno predomina en varones jóvenes, pobres y con poca educación. No entienden lo que dice Milei, pero están enojados con lo anterior y lo apoyan por la esperanza de que bajó la inflación y la pobreza. Si eso se da vuelta por un salto inflacionario o caída de la actividad, chau Milei”.

En este marco, la estrategia oficial se centra en intervenir activamente en el mercado, con reservas, operaciones a futuro y manejo de pesos, para contener el dólar hasta las elecciones de medio término y sostener la credibilidad del programa económico en un año de alta incertidumbre política.