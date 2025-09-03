Milei dijo que hay empate técnico con el kirchnerismo y llamó enfáticamente a votar

El presidente Javier Milei cerró este jueves la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, Buenos Aires, con miras a las elecciones del 7 de septiembre. El evento se llevó a cabo en el Club Villa Ángela, en un distrito gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

Milei, al ingresar entre sus seguidores, lanzó fuertes críticas al kirchnerismo, a quien designó como su principal adversario. "Todas las encuestas indican que estamos en un empate técnico; cada voto cuenta más que en una elección normal", afirmó.

El mandatario denunció maniobras desesperadas de sus rivales en la etapa final de la campaña: "A los kirchneristas les aterra este escenario. Están dispuestos a todo para inclinar la balanza a su favor con calumnias. Esto podría ser la diferencia entre ganar y perder".

También hizo referencia a incidentes recientes en Lomas de Zamora, donde denunció agresiones físicas: "No necesitamos recurrir a la violencia; ellos sí. Vamos a aplastarlos en las urnas". 

Elevando el tono de su discurso, Milei consideró que la lucha contra el kirchnerismo es "moral" y lo acusó de ser "delincuentes". “Están asustados porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”, indicó.

Finalmente, defendió a su hermana, Karina Milei, de acusaciones que calificó como "una opereta" y afirmó: "Imagínense cómo están las cosas en Buenos Aires, que se metieron con mi familia. El domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”.

 

     

