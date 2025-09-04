Peligrosa desconfianza de la oposición sobre la transparencia de Viotti

"La oposición debe comprender que si tiene dudas fundadas sobre la transparencia en el gobierno de Leonardo Viotti, debe dejar de hacer denuncias en la prensa o pedir informes que nunca llegan a nada y recurrir directamente a la justicia haciendo la denuncia correspondiente, de lo contrario todo termina en duda y la gente percibe que son artilugios de la política para desprestigiar y nada más. Es necesario ser responsables y claros"

La reciente reunión del Concejo Municipal ha dejado claro que la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos públicos son asuntos ineludibles. Este miércoles, las declaraciones de los concejales opositores, especialmente las de María Paz Caruso del PJ, resaltan problemas serios en las contrataciones y compras directas realizadas por la administración local. El señalamiento de que se han realizado adquisiciones por encima de los límites establecidos y, en ocasiones, sin el marco legal correspondiente, plantea una cuestión crítica: ¿cómo podemos confiar en la gestión pública si sus propios operadores no respetan las normativas?

Caruso expuso, con claridad y rigor, cómo su bloque descubrió irregularidades en un movimiento de partidas. En particular, hizo hincapié en una ordenanza que permitía la compra de alimentos por 200 millones de pesos mensuales, un límite que, según sus análisis, fue excedido en aproximadamente 100 millones. Este tipo de situaciones no solo vulnera la legalidad, sino que también violenta el principio de igualdad de oportunidades para los oferentes. Las decisiones de compra que no se rigen por procesos de licitación pública comprometen la confianza en las instituciones y, peor aún, la correcta utilización del dinero de los contribuyentes.

La argumentación de Caruso no se queda ahí. Mencionó que otro caso alarmante se relaciona con la seguridad en el Parque Tecnológico, donde una contratación superó los 20 millones de pesos sin el protocolo adecuado. Es inaceptable que en situaciones que involucran grandes sumas de dinero, como estas, se eludan los procedimientos establecidos. La urgencia no puede ser un pretexto para obviar las normativas; en la gestión pública, existen procedimientos diseñados para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Ignorarlos es una falta grave que socava la confianza en la administración local.

Caruso fue contundente al recordar que estas irregularidades fueron reconocidas por los mismos funcionarios. Este hecho es fundamental: no se trata simplemente de un fallo que se pueda atribuir a la falta de conocimiento, sino a una decisión deliberada de pasar por alto las normativas. Al final del día, lo que está en juego no es solo la legalidad de una contratación, sino el principio de que los recursos públicos deben ser manejados con la misma rigurosidad que cualquier administración privada. Los ciudadanos merecen saber que el dinero que aportan se está utilizando de manera ética y transparente.

La situación expuesta por la concejal Caruso revela la urgente necesidad de que la administración municipal ponga en práctica una mayor responsabilidad y respeto hacia los procesos establecidos. La ciudadanía debe exigir que sus representantes actúen dentro de los parámetros legales y, sobre todo, que el equipo ejecutivo reconozca y respete la importancia de la transparencia en su gestión. La falta de cumplimiento no solo carece de justificación; debe ser objeto de un escrutinio público riguroso. La urgencia no es excusa para la informalidad: es un llamado a seguir los protocolos y a obtener, en todo momento, la confianza y el respaldo de la comunidad.