Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela en las Eliminatorias del Mundial 2026

La pasión por la Selección Argentina se reaviva en todo el país, ya que este jueves se llevará a cabo la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. La Albiceleste se medirá ante Venezuela a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Lionel Scaloni, el director técnico, ha estado probando distintas formaciones y ya tiene casi definido el equipo titular. La alineación se asemejará a la que enfrentó a Colombia en junio, aunque presenta algunas modificaciones.

La principal duda radica en la elección del tercer mediocampista que acompañará a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Enzo Fernández está suspendido y Alexis Mac Allister no ha tenido los entrenamientos suficientes, lo que deja a Scaloni considerando varias opciones: Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González.

Hasta el momento, el joven mediocampista Giovani Lo Celso parece llevar la delantera en esta disputa, ya que fue el más utilizado durante las prácticas del miércoles.

El resto del equipo se perfila de la siguiente manera: Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la defensa; y Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada como delanteros.