Colapinto busca repetir éxito en Monza

Este fin de semana, la Fórmula 1 vuelve al histórico Gran Premio de Italia, un evento significativo para el argentino Franco Colapinto.

Monza evoca recuerdos especiales para el piloto, quien debutó en la máxima categoría del automovilismo el 1 de agosto de 2024, al volante de un Williams. En su primera carrera, Colapinto sorprendió al finalizar en la duodécima posición, lo que generó un gran entusiasmo en Argentina, país que no tenía un representante en la F1 desde hace 23 años.

Además de su debut, Monza es el circuito donde Colapinto comenzó a destacar como piloto. En 2022 y 2023, logró dos victorias en la carrera Sprint de la Fórmula 3, primero con Van Amersfoort Racing y luego con MP Motorsport, parte de la academia de Williams.

A sus 20 años, Colapinto ha elevado el nombre de Argentina en el automovilismo y ahora espera consolidar ese éxito en la pista este domingo, con la esperanza de ofrecer otra gran actuación.