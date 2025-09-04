FIFA anuncia precios de entradas para el Mundial 2026 y desata críticas en redes sociales

La FIFA se prepara para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, y ha anunciado los precios de las entradas. Las entradas oscilarán entre 60 y 6,730 dólares, lo que ha suscitado críticas en las redes sociales.

La entrada más cara, correspondiente a la Categoría 1 para la final del torneo, se venderá a 6,730 dólares. La FIFA confirmó esta información y detalló que el sorteo para la asignación de entradas se realizará el 10 de septiembre, con un acceso exclusivo para clientes de Visa.

Además, la FIFA implementará un sistema de precios dinámicos, que permite que el costo de las entradas varíe según la demanda en el mercado. Este método ya fue utilizado en el Mundial de Clubes.