Neymar fuera de la lista: la polémica decisión de Ancelotti que sacude a Brasil

Brasil cierra las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Chile y Bolivia con su boleto asegurado para el próximo Mundial. El equipo será dirigido por el nuevo entrenador Carlo Ancelotti.

Sin embargo, la decisión de no convocar a Neymar ha generado controversia. El jugador expresó su descontento, señalando que cree que su exclusión se debe a "razones técnicas" y no a su estado físico.

Ancelotti, en respuesta, enfatizó que su decisión se basa en un análisis exhaustivo de múltiples factores, incluyendo el rendimiento reciente de Neymar. "Nadie puede cuestionar su calidad técnica, pero estamos evaluando a todos los jugadores, no solo a él", afirmó.

El entrenador también advirtió a Neymar que deberá esforzarse por recuperar su lugar en el equipo, afirmando que Brasil cuenta con aproximadamente 70 futbolistas con potencial para participar en el Mundial.

En la actualidad, la selección brasileña ocupa la tercera posición en las Eliminatorias, con 25 puntos, a la par de Ecuador y a diez del líder, Argentina.