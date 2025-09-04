Martín Palermo asume el reto de salvar a Fortaleza en el Brasileirao

Martín Palermo ha sido confirmado como el nuevo entrenador de Fortaleza, club brasileño que recientemente quedó eliminado de la Copa Libertadores y lucha por no descender en el Brasileirao. El exgoleador de Boca reemplaza a Renato Paiva, despedido tras dirigir solo diez partidos.

Marcelo Paz, CEO del club, destacó la elección de Palermo por su capacidad para impactar en el vestuario y su trayectoria profesional: “Entendió el momento de Fortaleza y el desafío de sumar puntos”.

Con 15 puntos en la clasificación, Fortaleza se encuentra en una situación incómoda, superando solo por cinco unidades a Sport Recife, que ocupa el último lugar de la tabla y está en zona de descenso.

Palermo se une así a otros entrenadores argentinos en Brasil, como Hernán Crespo (San Pablo), Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro) y Juan Pablo Vojvoda (Santos). Su debut será el 13 de septiembre, en la jornada 23 del Brasileirao, frente a Vitoria en el Arena Castelao, un partido crucial ya que su rival acumula 22 puntos y también se encuentra en riesgo de descenso.

El cuerpo técnico de Palermo estará compuesto por los asistentes Diego Cagna y Damián Leyes, los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera, y el analista Renato Cornejo.