¿Evangelina Anderson apuesta de nuevo al amor?ESPECTÁCULO Julia VOSCO
Evangelina Anderson, tras su separación de Martín Demichelis, estaría iniciando una relación con un hombre de 34 años, identificado como Franco. La información fue revelada por el periodista Pepe Ochoa, quien mantuvo una conversación con la artista.
"Está saliendo con este chico. Me dijo que está disfrutando y que quiere recuperar el tiempo perdido", comentó Ochoa en el programa LAM (América).
La panelista Julieta Argenta también aportó detalles, señalando que Majo Martino, amiga de Anderson, había mencionado que está disfrutando de su libertad y trabajando mucho. "Con los hombres está en un nivel... alto", agregó Argenta.
