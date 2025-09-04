Felipe Fort revela el fracaso de su proyecto

Este miércoles, Felipe Fort fue invitado al programa "El fin del mundo", conducido por Lizy Tagliani, donde abordó la reciente decisión de la gerencia de su empresa, la fábrica de chocolates Fel-Fort.

Ante la pregunta sobre su proyecto de lanzar un bocadito Marroc gigante, Fort admitió que la idea no prosperó. “No picó”, afirmó con una mezcla de humor y decepción.

El columnista del programa, Toto Kirzner, le pidió a Fort que considerara crear una versión exclusiva para él, ofreciendo incluso pagar por ello. Sin embargo, Fort respondió que ya recibió un rotundo “no” al intentar avanzar con la idea. “Sí. Me dijeron que no”, confirmó el joven de 21 años, visiblemente desalentado.

Esta no es la primera vez que se aborda el tema. Thomas, primo de Felipe, había mencionado anteriormente que la dirección de Fel-Fort había desestimado la propuesta. “No tiene muchas chances de salir. Felipe hizo un sondeo en redes, pero alguien no quiso que continuara”, afirmó durante una charla con la influencer La chica del brunch.

En febrero de 2022, Felipe Fort había anunciado que, como nuevo accionista de Fel-Fort, planeaba triplicar el tamaño del Marroc y modificar el chocolate para incluir frases icónicas de su padre, Ricardo Fort. Sin embargo, por el momento, esos planes no se llevarán a cabo.