Una maravilla natural que parece de otro planeta

Entre Ríos es una de las provincias más ricas en materia turística de todo el país y particularmente del Litoral. A esta enorme oferta se le suma un gran atractivo: su cercanía con los principales centros urbanos a nivel nacional, como la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Por eso, millones de personas la visitan todos los años para recorrer sus conocidas propuestas, como las termas de Colón y Federación o el Parque Nacional El Palmar. No obstante, su territorio alberga un destino oculto y poco explorado que es una maravilla natural.

Se trata del Salto Ander Egg, una región que parece salida de otro planeta y que esconde un inmenso valor geológico y paleontológico, ya que allí se encontraron restos fósiles de gigantescos animales que caminaron por el planeta hace millones de años. Ubicada al sur de la provincia, a casi 10 kilómetros de Villa Libertador San Martín, un pequeño municipio entrerriano, esta olla natural se erige como uno de los puntos turísticos con mayor potencial de la zona.

Salto Ander Egg, una de las joyitas ocultas a unas horas de CABA

En la franja sur de Entre Ríos, el Salto Ander Egg se revela como un rincón poco conocido pero de enorme atractivo para quienes buscan experiencias diferentes. Este salto de agua, rodeado de un entorno verde y tranquilo, invita a la desconexión y a redescubrir la naturaleza en estado puro. Su caída, que ronda los 10 metros de altura, sorprende por la calma que transmite y por la belleza de los paisajes que la rodean.

El sitio no solo deslumbra por su encanto natural, sino también por su importancia científica. La zona del Salto Ander Egg es reconocida por su gran valor paleontológico y geológico, ya que en sus formaciones rocosas se hallaron fósiles de gran relevancia que permiten reconstruir la historia remota de la región. Esta característica convierte al lugar en un destino singular, donde la contemplación del paisaje se mezcla con la posibilidad de investigar y conocer sobre los orígenes de la vida en el litoral argentino.

Al recorrer los senderos que rodean al salto, los visitantes pueden disfrutar del avistamiento de aves, del murmullo constante del agua y la sensación de estar en un paraíso escondido. Es un lugar ideal para caminatas tranquilas, picnics familiares y jornadas de descanso, lejos del bullicio de las ciudades. En verano, sus aguas frescas se vuelven una tentación irresistible para quienes buscan alivio al calor entrerriano.

Accesible y todavía poco explotado turísticamente, el Salto Ander Egg se perfila como un tesoro por descubrir. Este espacio comenzó a formarse hace aproximadamente cinco millones de años, cuando el océano que cubría lo que hoy es territorio de Entre Ríos empezó a retroceder. Si bien en tiempos remotos fue un ambiente habitado por animales gigantescos, hoy está dominado por unas pequeñitas tortugas que aparecen por todas partes.

Cómo llegar al Salto Ander Egg desde CABA

La mejor forma para llegar a este destino oculto de Entre Ríos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es por la vía terrestre. La ruta más utilizada es la Autopista Buenos Aires–Rosario para luego continuar por la Ruta Nacional 12, que conecta con distintas localidades entrerrianas. Dependiendo del punto exacto de acceso, el recorrido total ronda entre las 4 y 5 horas de viaje en auto particular. Durante el trayecto se atraviesan paisajes característicos del litoral que anticipan la riqueza natural que se encontrará en el Salto Ander Egg y sus alrededores.

Para quienes prefieran el transporte público o no cuenten con movilidad propia, varias empresas de ómnibus ofrecen servicios regulares desde la Terminal de Retiro hacia ciudades cercanas al salto, como Villa Libertador San Martín. Desde allí, es posible completar el camino en vehículo particular, taxi o remises locales. En todos los casos, el camino es de fácil acceso y permite llegar sin complicaciones a este rincón único de Entre Ríos.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.