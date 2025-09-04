Denuncian falta de trasparencia por parte de Viotti, pero no van a la justicia. ¿Venden humo?

Por Carlos Zimerman

En el contexto político actual de Rafaela, la tensión entre la oposición peronista y el intendente Leonardo Viotti ha alcanzado un nuevo nivel. Esta oposición ha expuesto su desconfianza hacia la gestión del intendente, utilizando diversos canales de comunicación, incluidos los medios de comunicación, para hacer eco de sus inquietudes. Las acusaciones lanzadas no solo buscan cuestionar las decisiones de Viotti, sino que también ponen en tela de juicio su integridad personal, lo cual es un fenómeno común en el ámbito político, pero que, en este caso, toma características particulares.

A pesar de que las críticas de la oposición pueden estar motivadas por un deseo genuino de transparencia y control, es fundamental recordar que estas acusaciones se sustentan en percepciones y menciones en la prensa, en lugar de evidencias concretas. Desde una postura crítica, se argumenta que los concejales opositores se encuentran en una situación privilegiada, ya que cualquier funcionario público en Argentina tiene la obligación legal y ética de denunciar posibles delitos ante la justicia. Esta normativa está diseñada para garantizar que los indicios de corrupción o mal proceder sean investigados adecuadamente y que aquellas personas involucradas enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Es precisamente en este punto donde surge la pregunta sobre la responsabilidad de la oposición. Si realmente poseen indicios claros de irregularidades, su deber es presentar esas pruebas ante las autoridades judiciales correspondientes. Ignorar este paso no solo puede ser considerado como una falta ética, sino que también podría ser visto como una complicidad tácita en los delitos que señalan. De hecho, el silencio en este aspecto da lugar a especulaciones y suspicacias en la ciudadanía, que pueden interpretar la resistencia a actuar judicialmente como un mero juego político.

La comunicación mediática, si bien es una herramienta eficaz para dar visibilidad a ciertos problemas y generar un debate público, no debe sustituir los mecanismos legales establecidos para abordar denuncias de delitos. Así, se alza la voz de quienes sugieren que es prioritario recurrir a la justicia en lugar de alimentar un conflicto en los medios. Ante la creciente desconfianza y las dudas que estas dinámicas generan en el electorado, se enfatiza la necesidad de un enfoque más serio y sustentado en los procedimientos legales, evitando que el debate político se convierta en un territorio de acusaciones infundadas que solo buscan desacreditar al opositor.

En este contexto, la política se transforma en un campo de batalla donde la percepción pública se convierte en un arma de doble filo. La ciudadanía comienza a cuestionar no solo la veracidad de las acusaciones, sino también la intención detrás de ellas. Desafortunadamente, en muchas ocasiones se reduce a la retórica de "vender humo", donde los políticos parecen más interesados en deslegitimar al adversario que en fomentar un debate constructivo que beneficie a la comunidad.

Finalmente, es crucial que tanto la oposición como el oficialismo trabajen hacia una cultura de transparencia y responsabilidad. No solo es indispensable para el desarrollo de una democracia sana, sino que también brinda a la ciudadanía la confianza necesaria para participar activamente en la política local. La manera en que se manejen estas acusaciones y se aborden los problemas de gobernanza en Rafaela no solo moldeará el futuro político de la ciudad, sino que también tendrá repercusiones importantes en la percepción pública de la política en su conjunto.