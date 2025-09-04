Natalia Oreiro se distancia de Guillermo Francella y defiende la diversidad en el cine argentino

Natalia Oreiro ha tomado una clara postura respecto al cine argentino actual, distanciándose de Guillermo Francella, en el contexto del éxito de su película "Homo Argentum". En una reciente entrevista para Desayuno Americano, Oreiro defendió la importancia de mantener una industria cinematográfica diversa que incluya tanto propuestas masivas como proyectos independientes.

Durante la avant premiere de su nuevo filme, "La mujer de la fila", dirigida por Benjamín Ávila, Oreiro se manifestó sobre las declaraciones de Francella y destacó el valor de las producciones emergentes. “Celebro que todas las personas puedan expresarse, aunque uno no esté de acuerdo”, afirmó la actriz, quien también enfatizó que el éxito de una película no debe medirse por la cantidad de espectadores. “Hay que hacer cine de todo tipo de género”, sostuvo.

Oreiro, que se considera una actriz popular, reconoció la importancia de las grandes producciones, pero también remarcó la necesidad del cine de autor y las óperas primas. “Me encanta que la gente se identifique con el cine, pero el cine de autor es igual de necesario”, agregó.

Al referirse a Francella, quien fue su compañero en su primera película, Oreiro manifestó su cariño hacia él, pero recalcó que sus opiniones sobre el cine actual son diferentes. “Voy a ver su película y le mandaré la invitación para que vea la nuestra”, indicó.

Respecto a la relación entre arte y política, Oreiro opinó que reducir una manifestación artística a una ideología es simplista y abogó por la diversidad de proyectos. “Decirle a una persona cómo debe ver una película me parece subestimar al público”, argumentó.

Finalmente, Oreiro reflexionó sobre la actual situación del país y la industria audiovisual: “Estamos en un momento difícil. El mundo está complicado, pero hay que seguir haciendo cosas”, concluyó.

Con estas declaraciones, Natalia Oreiro se posiciona como defensora de una amplia gama de narrativas en el cine argentino, resaltando la importancia de la diversidad y la creatividad en la industria.