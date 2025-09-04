Líderes europeos hablaron con Trump y garantizaron la seguridad de Ucrania ante los ataques de Putin

Los líderes europeos reunidos en París junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, iniciaron este jueves una videoconferencia con su par estadounidense, Donald Trump, a quien instan a aumentar la presión sobre Rusia, indicó la presidencia francesa.



La conversación comenzó poco después de las 14H00 (12H00 GMT) al término de una reunión de los dirigentes de la “Coalición de Voluntarios”, que reúne a una treintena de países aliados de Kiev, para ultimar las garantías de seguridad a Ucrania.



Zelensky también conversó al mediodía con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, al margen de la reunión en París.

El encuentro, copresidido por los mandatarios de Francia y Reino Unido, tuvo como objetivo establecer compromisos concretos de asistencia militar y seguridad en caso de un cese al fuego, así como precisar el nivel de participación de Estados Unidos.



“Estamos listos, nosotros los europeos, para ofrecer las garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos el día que se firme un acuerdo de paz”, señaló el presidente francés, Emmanuel Macron.

Agregó, además, que los detalles de las garantías son “extremadamente confidenciales” pero que la preparación ya se completó en reuniones previas de ministros de Defensa.

Por su parte, Trump, declaró a CBS News que sigue comprometido con la búsqueda de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, a pesar de la creciente incertidumbre sobre la posibilidad de un encuentro directo entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky.

Trump calificó su postura como realista y optimista, y aseguró que observa de cerca cómo ambos líderes manejan la situación actual. “Lo he estado observando, lo he estado observando y lo he estado hablando con el presidente Putin y el presidente Zelensky. Algo va a suceder, pero aún no están listos. Pero algo va a suceder, lo vamos a lograr”, afirmó en una entrevista telefónica.

Los comentarios se produjeron mientras Rusia continúa con ataques sobre territorio ucraniano. A finales del mes pasado, un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev provocó la muerte de al menos 15 personas, incluidos cuatro niños, según autoridades locales.

Trump expresó su descontento con la violencia, aunque insistió en que mantendrá la presión para lograr un acuerdo. “Creo que vamos a solucionarlo todo”, indicó. También añadió: “Francamente, pensé que el de Rusia habría sido uno de los más fáciles de los que he parado, pero parece ser algo un poco más difícil que algunos de los otros”.

CON INFORMACION DE INFOBAE.