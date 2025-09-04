la Convención Reformadora avanza con cambios clave en el Poder Judicial en medio de cruces y tensiones

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó en general y en particular el capítulo del Poder Judicial, con 49 votos y cruces entre Unidos, Más para Santa Fe y bloques opositores.

La Corte Suprema provincial pasará a tener siete ministros, con paridad de género y representación territorial; el Procurador General tendrá un mandato de cinco años con posibilidad de reelección.

Se fijó la inamovilidad de jueces y procuradores hasta los 75 años y se reforzaron los mecanismos de juicio político y remoción.

El Ministerio Público quedó definido como órgano autónomo, dividido entre Acusación (persecución penal) y Defensa (garantía de derechos humanos).

Se creó un Consejo de Selección para designar magistrados, fiscales y defensores con procesos públicos y un Jurado de Enjuiciamiento para juzgar faltas graves o delitos dolosos.

La Defensoría del Pueblo, creada en 1990, fue incorporada a la Constitución como garante de derechos frente a la administración y servicios públicos.

La Convención Reformadora de la provincia de Santa Fe dio un paso central en la reconfiguración institucional: tras un plenario marcado por fuertes cruces entre convencionales de Unidos y de Más para Santa Fe, se aprobaron los siete artículos en general y los 29 en particular del capítulo dedicado al Poder Judicial, además de varias cláusulas transitorias que generaron fricciones en torno al futuro del personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa.

El oficialismo de Unidos consiguió blindar la mayoría de los artículos al sumar los votos de Más para Santa Fe y Fe, alcanzando 49 voluntades en total, pese a la ausencia del convencional oficialista Oscar Dolzani. Sin embargo, las diferencias internas de Más se hicieron sentir en algunos puntos, mientras que bloques como La Libertad Avanza, Somos Vida y Libertad más Activemos expresaron críticas al considerar que la reforma avanzaba sobre la división de poderes.

Corte Suprema con siete ministros y paridad de género

Entre los cambios más relevantes se encuentra la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia provincial, que estará integrada por siete ministros, con la exigencia de procurar paridad de género y representación territorial. El Procurador General, designado por el Ejecutivo con acuerdo legislativo, tendrá un mandato de cinco años con posibilidad de reelección inmediata.

Los artículos retocados (84, 88, 91 y 93) suman nuevas garantías sobre la inamovilidad de jueces y procuradores mientras conserven idoneidad física, intelectual y ética. Todos cesarán automáticamente al cumplir 75 años. Además, se mantuvo la posibilidad de juicio político para los ministros de la Corte y se fijó que el Procurador podrá ser removido por la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento acusatorio y público.

Nuevas competencias para la Corte

La reforma también amplía y precisa las competencias del máximo tribunal provincial. Abarcan recursos de inconstitucionalidad, revisión de sentencias penales, conflictos de competencia entre jueces, incidentes de recusación de ministros, disputas entre poderes o con el Ministerio Público, litigios entre municipios y juicios de responsabilidad civil contra magistrados.

Ministerio Público con autonomía plena

El Ministerio Público fue definido como un órgano independiente, con autonomía funcional, administrativa y financiera. Estará conformado por el MPA y la Defensa, dirigidos respectivamente por un Fiscal General y un Defensor General con mandatos de cinco años elegidos por la Asamblea Legislativa.

Mientras que la Acusación se ocupará del diseño y ejecución de la política de persecución penal, la Defensa tendrá la misión de garantizar el acceso a la justicia, la asistencia jurídica integral y la protección de derechos humanos, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Selección y enjuiciamiento

Otro punto central es la creación de un Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público, con representación de jueces, legisladores, abogados y académicos. Este organismo deberá garantizar procesos transparentes y públicos para la designación de magistrados, fiscales y defensores.

En paralelo, se instauró un Jurado de Enjuiciamiento para faltas graves o delitos dolosos cometidos por miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público. Su integración busca un equilibrio entre representantes de la Corte, legisladores, abogados y operadores judiciales. El procedimiento será acusatorio, oral y público, con obligación de fundar los fallos.

La Defensoría del Pueblo en la Constitución

Finalmente, la Convención incorporó la figura del Ombudsman a la Constitución provincial. La Defensoría del Pueblo, creada por ley en 1990, quedará institucionalizada como órgano encargado de la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos frente a actos u omisiones de la administración pública y de los prestadores de servicios. Su regulación y alcances específicos seguirán dependiendo de una ley especial.

Debate abierto

Aunque la votación en general mostró un amplio respaldo, la discusión expuso diferencias de fondo. Mientras Unidos defendió la necesidad de modernizar el sistema judicial y dotarlo de mayor transparencia, sectores opositores advirtieron sobre un eventual debilitamiento de la independencia de poderes.

La reforma constitucional santafesina, aún en desarrollo, avanza con el Poder Judicial como uno de sus capítulos más sensibles. El desenlace marcará no solo el equilibrio institucional de la provincia, sino también la relación entre política y justicia en un contexto atravesado por tensiones partidarias y la demanda social de mayor eficiencia y control.