La nueva Constitución será jurada el 12 de septiembre

La nueva Constitución de Santa Fe será jurada el 12 de septiembre, fecha que marca la culminación del trabajo de la Convención Reformadora.

La Convención completará tres sesiones finales: viernes 4 y sábado 5 para dictámenes de Derechos, Declaraciones y Garantías; martes 9 para tratar el texto ordenado; y viernes 12 para aprobar la versión taquigráfica y la jura.

La reforma abarca 42 artículos de la Constitución vigente desde 1962, con modificaciones en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Entre los cambios destacan la ampliación y reorganización del Poder Judicial, el fortalecimiento del Ministerio Público y la incorporación de la Defensoría del Pueblo al texto constitucional.

La sesión inaugural fue el 14 de julio, con la jura de 68 convencionales; se recordó a Alejandra Oliveras, quien no pudo asumir por problemas de salud y falleció semanas después.

La novena plenaria rindió homenaje a Danilo Kilibarda, integrante de la asamblea de 1962, destacado por su defensa de los valores democráticos y las instituciones.

La Convención Reformadora de Santa Fe transita sus últimos días de trabajo antes de la jura de la nueva Carta Magna provincial, prevista para el 12 de septiembre. De acuerdo con lo establecido en la ley n° 14.384, los convencionales tuvieron 60 jornadas para introducir modificaciones a la Constitución vigente desde 1962. El plazo vence con la sesión final y la ceremonia de juramento de autoridades.

Tres sesiones decisivas



Este jueves 3 de septiembre, el plenario aprobó una resolución que fijó el cronograma de las tres sesiones restantes, con el objetivo de ordenar la agenda y llegar en tiempo y forma a la culminación del proceso.

El primer turno será este viernes desde el mediodía, cuando los convencionales se aboquen al tratamiento de los dictámenes elaborados por la Comisión de Derechos, Declaraciones y Garantías. La magnitud del temario llevó a prever que la sesión se extenderá hasta el sábado por la mañana.

La segunda cita está programada para el martes 9, a partir de las 17 horas, con un objetivo clave: tratar el texto ordenado que sintetiza los acuerdos alcanzados en los cinco plenarios previos. Allí se incorporarán de manera definitiva los artículos votados en particular.

Por último, el viernes 12, también desde las 17, se llevará a cabo la sesión de cierre. En ella, los convencionales aprobarán la versión taquigráfica completa de las deliberaciones y procederán a la jura. Acto seguido, en la explanada de la Legislatura, se realizará una ceremonia institucional en la que las máximas autoridades de los tres poderes del Estado santafesino prestarán juramento a la nueva Constitución.

El alcance de la reforma



La ley de necesidad de reforma, sancionada en diciembre de 2024 con un amplio respaldo político —el oficialismo destacó entonces que alcanzó el 77% de apoyo—, definió un conjunto de 42 artículos a ser revisados. El abanico de cambios involucra a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de ellos discutido en comisiones y en el recinto con debates intensos que marcaron el pulso del proceso.

Entre los puntos ya aprobados se encuentran modificaciones al funcionamiento del Poder Judicial, con la ampliación de la Corte Suprema provincial, la creación de nuevos órganos de control y cambios en los procedimientos de designación de jueces y fiscales. También se avanzó en la definición del rol del Ministerio Público, la incorporación de la Defensoría del Pueblo en el texto constitucional y ajustes en los mecanismos de control del gasto público.

En el Poder Ejecutivo, las discusiones giraron en torno a las facultades del gobernador, la duración de los mandatos y los sistemas de contralor. El Legislativo, por su parte, revisó su esquema de funcionamiento, sus atribuciones y las reglas de relación con el resto de los poderes.

Una Convención con historia



La Convención comenzó sus labores el 14 de julio, en una sesión inaugural que incluyó la jura de los 68 convencionales electos. La jornada tuvo una ausencia significativa: la de Alejandra Oliveras, quien por problemas de salud no pudo asumir y falleció apenas dos semanas después. Su lugar fue recordado en varias oportunidades a lo largo del proceso como un símbolo de compromiso cívico truncado.

La novena reunión plenaria tuvo un homenaje particular. Fue presidida honorariamente por Danilo Kilibarda, integrante de la asamblea que reformó la Constitución santafesina en 1962. La propuesta fue presentada por Marcelo Lewandowski, presidente del bloque Activemos, quien destacó la trayectoria de Kilibarda como legislador, funcionario del Ejecutivo y docente universitario. “Es un defensor de los valores democráticos y de la defensa de las instituciones”, remarcó el senador.

Expectativas para el cierre



La recta final de la Convención está marcada por la expectativa política y social. Para el oficialismo provincial, se trata de la coronación de un proceso largamente postergado que moderniza una Constitución con más de seis décadas de vigencia. Para la oposición, el desafío pasa por garantizar que los cambios no vulneren la división de poderes ni la autonomía de las instituciones.

El viernes 12 de septiembre, cuando los convencionales levanten la mano para aprobar la versión definitiva del texto, culminará un proceso que buscó equilibrar tradición y renovación. En la explanada de la Legislatura, bajo la mirada de la ciudadanía, la nueva Carta Magna será jurada por los poderes del Estado. Con ello, Santa Fe dará un paso histórico hacia la actualización de su marco institucional.