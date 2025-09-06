REM del BCRA: economistas proyectan dólar estable y una inflación anual del 28,2%

El REM del BCRA relevó a 39 economistas sobre dólar e inflación antes de las elecciones bonaerenses.

Proyectan que el dólar mayorista cerrará septiembre en $1.362, con leve aumento mensual del 1,4%.

Para diciembre, estiman que el tipo de cambio llegue a $1.441, un aumento anual de 41,2%.

La inflación de agosto se proyecta en 2,1%, mientras que septiembre sería 1,8%, con tendencia a la baja en los meses siguientes.

La inflación anual 2025 se estima en 28,2%, por encima de las metas oficiales.

El relevamiento refleja cautela ante la intervención oficial y la incertidumbre política y económica del país.

A pocas horas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el Banco Central (BCRA) difundió su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que incluye las proyecciones de 39 economistas sobre el precio del dólar y la inflación para los próximos meses. El informe refleja un escenario de tensión política y económica, marcado por la reciente escalada de tasas de interés y la volatilidad en el tipo de cambio, que motivó una intervención oficial en el mercado cambiario.

Según el REM, los analistas no anticipan un salto abrupto del dólar en el corto plazo. La mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio mayorista en $1.362 para septiembre, lo que representa un aumento de apenas 1,4% respecto al nivel actual. El Top 10 de consultoras y bancos consultados espera un promedio de $1.366, mientras que las operaciones de futuros y opciones en el Matba-Rofex estiman que el billete cerraría el mes en $1.406, un incremento de 4,7%.

La fuerte dolarización observada en julio, con compras por u$s3.040 millones y envíos al exterior por u$s2.700 millones, impulsada por aguinaldos, vacaciones y el clima político, marcó los niveles más altos desde 2019. Este contexto llevó al Gobierno a anunciar intervenciones en el mercado, con recursos del Tesoro disponibles en el BCRA por u$s1.680 millones, aunque sin definir hasta cuándo ni con qué monto exacto se ejecutarán las operaciones. Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, señaló: “No se ha dado una corrida sobre la cotización del dólar, pero hay una tendencia creciente en la presión compradora”.

Proyecciones a fin de año y comparación con el Presupuesto

El REM indica que los economistas esperan que el dólar mayorista alcance los $1.441 en diciembre de 2025, lo que implicaría una suba anual de 41,2%, 3,5 puntos porcentuales por encima del informe previo. En el mercado de futuros, el dólar mayorista de diciembre se opera alrededor de $1.557, una cifra cercana al 50% de aumento anual. Estos valores superan las estimaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2026, que contemplaba un tipo de cambio de $1.229 y una inflación de 22,7%.

Inflación: ligera desaceleración mensual

En cuanto a los precios, los economistas relevados proyectan una inflación del 2,1% mensual para agosto, mientras que para septiembre se espera un incremento de 1,8%. Los pronósticos para octubre y noviembre estiman aumentos de 1,7% y 1,6%, respectivamente, mostrando una tendencia levemente descendente en la inflación mensual. Para todo 2025, la mediana de las proyecciones asciende a 28,2%, 0,9 puntos porcentuales por encima del REM anterior.

El REM también analiza la evolución del IPC Núcleo, que excluye elementos más volátiles. Para agosto, los analistas proyectan un aumento de 2%, mientras que el Top 10 estima un 1,9%, cifras que muestran solo un leve incremento frente al relevamiento previo. En los meses siguientes, la inflación núcleo se mantendría por debajo del 2% mensual, según las proyecciones.

Contexto económico y político

El relevamiento se realizó entre el 27 y 29 de agosto, en un marco de alta tensión política y económica previo a los comicios bonaerenses. Los participantes incluyeron 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 11 entidades financieras del país. El informe refleja la cautela de los analistas ante la intervención del Gobierno en el mercado cambiario y la posibilidad de modificaciones en la política monetaria en las próximas semanas.

En síntesis, el REM evidencia que, pese a la presión sobre el dólar y los niveles históricos de dolarización, los economistas esperan estabilidad relativa en el tipo de cambio durante septiembre y un aumento significativo hacia fin de año. Por su parte, la inflación anual proyectada supera las metas oficiales, aunque con una moderación en los aumentos mensuales a corto plazo. Estos datos constituyen un termómetro para los mercados y para el Gobierno, que se prepara para afrontar tanto la contención del tipo de cambio como los desafíos inflacionarios en un contexto de incertidumbre política y económica.