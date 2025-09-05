Los concejales aprobaron nuevos proyectos en la sesión ordinaria



Se destacó la trayectoria de Alejandro Marscardi y se abordaron cuatro proyectos más.

Tal como acontece cada jueves, el Concejo Municipal de Rafaela lleva adelante su sesión ordinaria en la cuál se tratan los proyectos que tuvieron despacho en la última reunión de comisiones.

Luego del izamiento de la bandera a cargo del concejal Ceferino Mondino, el presidente Lisandro Mársico solicitó que la vicepresidenta María Paz Caruso suba al estrado para poder informar el proyecto de su autoría.

El mismo se trató de un reconocimiento hacia Alejandro Pedro Mascardi por su dedicación, compromiso y espíritu colaborativo con las instituciones rafaelinas.

Se desempeñó como secretario privado del Intendente Rodolfo Muriel, Director de Asuntos Sociales e Interventor del Instituto Municipal de la Vivienda. Luego, ocupó la Dirección de Cultura del Municipio local y más tarde, solicitó licencia gremial para ocupar el cargo de Secretario Adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y luego Secretario General.

En 1966, fue uno de los fundadores del Coro Polifónico Municipal. Años más tarde, a instancias de la la Prof. Toti Thieri de Borda Bossana, fundaron el Grupo Coral del Centro Ciudad de Rafaela, que ahora lleva el nombre de su primer director Profesor Rubén Guarnaschelli, actualmente lo sigue integrando.

Alejandro Mascardi ha tenido y continúa teniendo una activa participación en instituciones de la ciudad. La responsabilidad puesta de manifiesto en cada proyecto que llevó a cabo da cuenta de un rafaelino apasionado, ejemplar y perseverante.

El rafaelino recibió el diploma que certifica este reconocimiento y al tomar la palabra reflexionó: “Estoy muy satisfecho y agradecido con la ciudad y los concejales, que me hayan otorgado esta distinción. Yo la hago extensiva a todas las personas que colaboró conmigo en la realización de todo lo que hice”.

Posteriormente, se trató un pedido de informe para conocer las acciones y los programas concretos que lleva adelante el Municipio local, destinadas a los adultos mayores.

En tercera instancia, los legisladores locales le solicitaron al Departamento Ejecutivo que proceda a realizar poda y mantenimiento de arbolado en los canteros de la ciclovía de Bv. Yrigoyen entre Falucho y la rotonda de Av. Fader. Asimismo, instan que se informe la planificación de mantenimiento de la señalización de las ciclovías existentes en la ciudad.

Por último, tuvo lugar una minuta de comunicación en la que se solicita información sobre el proyecto del cruce sobre las vías del ferrocarril de calle Romitelli, que une barrio San José con barrio Mora. Los ediles aseguran que los vecinos del sector deben trasladarse hasta calle Maggi para poder llegar al barrio San José, un trayecto que se extiende considerablemente y se vuelve casi intransitable en días de lluvia. En tanto, los habitantes sostienen la necesidad de contar con una alternativa transitable y segura para este cruce.

Por último, se aprobaron una serie de modificaciones presupuestarias elevadas por el Ejecutivo en relación al Presupuesto 2025.

