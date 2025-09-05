Alejandro Mascardi:”Rafaela es una ciudad que brinda mucha cultura”

Este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela celebró una emotiva sesión inaugurada por el concejal Ceferino Mondino con el izamiento de la bandera. Durante la sesión se trató un proyecto de resolución en homenaje a Alejandro Mascardi, reconocido por su compromiso con diversas instituciones locales.

El presidente del Concejo, Lisandro Mársico, defendió el proyecto desde la banca de la vicepresidenta, María Paz Caruso. Mársico destacó la trayectoria de Mascardi en múltiples ámbitos, señalando su “honestidad y dedicación” al servicio de la comunidad. “Ha dejado una huella en todas las organizaciones donde colaboró”, afirmó.



El concejal opositor Juan Senn también enfatizó los logros de Mascardi, particularmente como Interventor del Instituto Municipal de la Vivienda, donde facilitó la entrega de numerosas casas a familias necesitadas. “Este reconocimiento es un homenaje adecuado”, expresó Senn.



Tras un cuarto intermedio, Mascardi agradeció visiblemente emocionado el reconocimiento. “Lo hice desinteresadamente y porque lo sentía. Agradezco especialmente a mi esposa, que me apoyó en mi ausencia durante la crianza de nuestros hijos”, concluyó, extendiendo su agradecimiento a todos los que colaboraron con él a lo largo de su trayectoria.